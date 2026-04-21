El servicio meteorológico anticipa para la provincia de San Juan dos jornadas con condiciones mayormente estables, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que se mantendrán dentro de los valores típicos para la estación.

Martes 21 de abril: mañana nublada y tarde parcialmente despejada

La jornada del martes comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura de 13 grados. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 18 grados. La velocidad del viento se mantendrá en el mismo rango, entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque con dirección predominante del sudeste. Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 14 grados y el viento disminuirá su intensidad, registrando valores de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

No se esperan ráfagas significativas a lo largo de todo el día, y la probabilidad de precipitaciones es nula en todos los turnos.

Miércoles 22 de abril: amplitud térmica marcada

El miércoles comenzará con cielo algo nublado en la madrugada, y una temperatura mínima de 8 grados. El viento soplará desde el sudeste con velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura ascenderá a 13 grados. La dirección del viento cambiará hacia el oeste, aunque manteniendo la misma intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La tarde será la franja más cálida de la jornada, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 19 grados. El viento soplará desde el sudeste, nuevamente con velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 15 grados y el viento rotará hacia el sur, sin superar los 12 kilómetros por hora.

Al igual que el martes, no se prevén precipitaciones en ningún momento del miércoles, ni tampoco ráfagas de viento significativas.