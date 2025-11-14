El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente a los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025. El informe anticipa un período con probabilidad de actividad tormentosa y variaciones térmicas significativas.

Viernes, 14 de Noviembre de 2025

Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 24°C. La probabilidad de precipitación es nula. El viento soplará del sureste con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Publicidad

En el transcurso de la tarde, las condiciones evolucionarán hacia tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación se estima entre el 40% y el 70%. Se registrará un incremento en la temperatura, alcanzando una máxima de 33°C. La dirección del viento rotará al este, manteniendo intensidades entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, se pronostica la persistencia de tormentas aisladas, con igual probabilidad de ocurrencia de lluvias, entre 40% y 70%. La temperatura descenderá a 28°C. El viento aumentará su velocidad, registrando valores entre 23 y 31 km/h, y cambiará su dirección predominante al noroeste.

Publicidad

Sábado, 15 de Noviembre de 2025

En la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura mínima descenderá a 18°C. El viento continuará soplando del noroeste con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Por la mañana, la nubosidad disminuirá, mostrando un cielo algo nublado. La probabilidad de precipitación permanece en 0%. La temperatura ascenderá levemente a 19°C. El viento se mantendrá del noroeste con intensidades entre 23 y 31 km/h.

Publicidad

Durante la tarde, se espera un aumento notable de la temperatura, alcanzando los 34°C. El tiempo estará caracterizado por tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación baja, entre 10% y 40%. El viento rotará al sureste, disminuyendo su velocidad a un rango de 13 a 22 km/h.

Para la noche del sábado, el pronóstico indica chubascos, con una probabilidad de precipitación entre 10% y 40%. La temperatura descenderá a 23°C. El viento continuará soplando del sureste con velocidades entre 13 y 22 km/h.