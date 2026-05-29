El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para San Juan un cierre de semana con condiciones estables, sin precipitaciones y con temperaturas agradables durante las tardes, especialmente el sábado, cuando la máxima alcanzará los 20°C.

Para este viernes 29 de mayo, el pronóstico indica una mañana mayormente nublada, con una temperatura mínima de 6°C y vientos del sector noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 18°C, mientras que hacia la noche continuarán las mismas condiciones, con 13°C y viento del sudoeste.

Según el parte difundido por el SMN, la probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada del viernes, por lo que se espera tiempo estable en todo el territorio provincial.

En tanto, para el sábado 30 de mayo se prevé un marcado descenso térmico en las primeras horas del día, con una mínima de 4°C tanto en la madrugada como en la mañana. El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos serán leves, predominando del sector sur y sudoeste.

La mejora térmica llegará durante la tarde del sábado, cuando la temperatura ascenderá hasta los 20°C con cielo parcialmente nublado y viento del sur entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche, el SMN anticipa condiciones algo nubladas y una temperatura cercana a los 17°C.

El informe meteorológico tampoco prevé lluvias para el sábado, consolidando un fin de semana con tiempo seco y condiciones favorables para actividades al aire libre en San Juan.