El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Calingasta presentó una denuncia institucional contra el Ministerio de Minería de San Juan y la empresa Minera Hualilán —operada por Golden Mining— al considerar que ambas partes incurrieron en “destrato, desprecio y falta de respeto” hacia las autoridades locales.

Según el documento, al que accedió DIARIO HUARPE, los ediles sostuvieron que la cartera minera y la empresa mostraron un “trato despectivo” tanto hacia el Concejo como hacia el intendente, Sebastián Carbajal, afectando las relaciones institucionales en temas vinculados a la gestión minera y ambiental. Además, remarcaron que las decisiones vinculadas a la actividad minera deben contemplar la salud, el ambiente y la calidad de vida de los vecinos.

En este contexto, el cuerpo legislativo también remarcó que toda relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las empresas privadas que operan en la provincia debe basarse en el respeto y la cooperación. En ese sentido, advierte que el destrato hacia las autoridades calingastinas constituye un “menosprecio hacia la voluntad popular”, ya que son los representantes legítimos de la comunidad.

Por estos motivos, el cuerpo resolvió “repudiar enérgicamente” la actitud del Ministerio y de la empresa, y exigió un cambio inmediato en el trato hacia las autoridades del departamento.

La presentación se da en medio de una fuerte tensión por la definición de la ruta logística que utilizará el proyecto Hualilán para trasladar mineral desde Ullum hasta la planta de procesamiento Casposo, en Calingasta. El eje del conflicto es el rechazo del departamento al trazado propuesto para que circulen camiones de gran porte y el posible impacto urbano y patrimonial que tendría su paso por zonas pobladas.

El conflicto por la ruta del mineral

La tensión se originó a partir de la decisión de Hualilán de no construir una planta de procesamiento en Ullum —aun teniendo Declaración de Impacto Ambiental aprobada— y optar por utilizar la infraestructura existente de Casposo. Esa alternativa requiere trasladar el mineral por rutas que atraviesan áreas urbanas de Calingasta.

La empresa presentó como opción inicial utilizar calles céntricas como Juan Jufré y San Martín, un trazado que pasa frente a una escuela, el hospital y zonas densamente habitadas. La propuesta generó un rechazo inmediato de autoridades y vecinos, quienes alertaron sobre riesgos ambientales, la seguridad vial y la integridad estructural de puentes considerados patrimonio del departamento.

El Gobierno respondió mediante el “Requerimiento 15”, que obliga a la minera a presentar un detalle técnico y gráfico de una ruta alternativa que evite zonas pobladas. Ese documento debía entregarse antes del 1 de diciembre, pero según fuentes legislativas, la empresa no había cumplido con el plazo.