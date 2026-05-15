Tras años de ausencia en la disciplina, el piloto sanjuanino Alberto "Puchi" Ontiveros confirmó su regreso oficial al Desafío Ruta 40 YPF 2026. Esta competencia, válida por la 3ra fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), se desarrollará entre el 24 y el 29 de mayo bajo una exigente modalidad de rulo que conectará San Juan con San Rafael (Mendoza) para finalizar nuevamente en suelo sanjuanino. "Feliz de poder volver a participar. Feliz de que sea en San Juan, de que vuelva el Mundial a la Argentina y a la provincia", expresó el piloto a DIARIO HUARPE

Puchi Ontiveros también compitió a nivel internacional en el Dakar.

Ontiveros competirá con una Honda CRF Rally del equipo HT y destacó que la disciplina evolucionó hacia un formato más complejo desde su última participación en 2019: "Ahora el roadbook es digital, es todo una tablet y te lo entregan solamente 15 minutos antes de largar".

El desafío de la élite mundial

El Desafío Ruta 40 unirá San Juan y Mendoza. FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

El regreso de Ontiveros se da en un marco de competitividad extrema, con la presencia de todas las estructuras de fábrica. "En esta ocasión vienen absolutamente todos los equipos oficiales con sus estrellas. Va a ser un gran espectáculo para los que corremos competir con ellos", analizó el sanjuanino, quien reconoció que la localía fue su gran motivación: "Se dio la oportunidad de que la carrera sea en San Juan la mayor parte y pudimos lograr estar".

Sobre los terrenos que unirán la provincia con el sur mendocino, el piloto advirtió el hermetismo de la organización: "Hay escasa información de dónde va a ser. Lo van a dar a conocer 24 horas antes, pero supongo que las zonas geográficas las vamos a conocer de otras carreras".

Preparación y madurez

El cambio del enduro al rally raid exigió un ajuste en su rutina para recuperar la navegación. "Ajustamos un poquito el entrenamiento dándole un poco más de tiempo arriba de la moto y más regularidad", explicó sobre su puesta a punto para los casi 3.000 kilómetros de recorrido.

Finalmente, Ontiveros remarcó que su estrategia se basará en la experiencia acumulada. "Sabemos que hace muchos años que no corremos en rally, pero hemos entrenado. Toca apelar a los conocimientos del pasado y a la madurez mental para poder hacer las cosas bien", concluyó el histórico representante sanjuanino.