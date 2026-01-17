El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este viernes los avances de las obras en la unidad penitenciaria denominada “El Infierno”, una cárcel de máxima seguridad que se construye en Piñero y que, según explicó el mandatario provincial, replica el modelo de alto control impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Las obras en "El Infierno". (Gentileza)

Se trata de la primera prisión del país y de Sudamérica diseñada específicamente para alojar a reclusos de alto perfil, como narcotraficantes y sicarios, bajo condiciones extremas de custodia y aislamiento. El complejo se erige en la intersección de las rutas AO12 y 14 y es parte de una estrategia de seguridad pública que apunta a separar a los detenidos más violentos del resto del sistema penal.

Durante la recorrida, Pullaro destacó el avance de la construcción, que según diversos informes ya supera el 40 %, y resaltó la magnitud de la inversión y la rapidez de los trabajos, con más de una docena de grúas operando de manera simultánea en el lugar. El proyecto contempla un complejo con capacidad para más de mil internos de alto riesgo, dividido en módulos de celdas individuales y equipado con sistemas de vigilancia de última generación.

El mandatario santafesino explicó que la nueva cárcel permitirá “romper el vínculo con el afuera” de los presos más conflictivos, reduciendo así la posibilidad de que sigan comandando acciones delictivas desde el interior de otras unidades carcelarias. Además, recordó que la actual gestión provincial construirá la misma cantidad de celdas en cuatro años que las que se hicieron en un siglo, ampliando el sistema penitenciario provincial.

“El Infierno” se diseñó con estrictas medidas de control, incluyendo muros perimetrales imponentes, torres de vigilancia y módulos de alojamiento que priorizan el aislamiento y el control individualizado de cada recluso. Según las autoridades, la cárcel será un referente en materia de seguridad penitenciaria y un componente central de las políticas de lucha contra el crimen organizado en la provincia.