La Feria Agroproductiva volverá a convocar a productores y vecinos este miércoles 3 de junio en la Plaza Seca del Centro Cívico, en una jornada que se desarrollará de 9:30 a 13:30 y que busca fortalecer el vínculo entre quienes producen y la comunidad.

Durante la actividad, emprendedores y productores de la región ofrecerán una amplia variedad de productos frescos y elaborados de manera local. Entre las opciones disponibles habrá hortalizas de estación, huevos, aceites, vinos, dulces artesanales, plantas y productos de panificación.

La propuesta se consolida como un espacio de encuentro directo entre productores y consumidores, promoviendo el acceso a alimentos de cercanía y fomentando hábitos de consumo más responsables.

Además, la feria representa una oportunidad clave para impulsar el desarrollo de las economías regionales, brindando visibilidad a pequeños emprendimientos y fortaleciendo el circuito comercial local.

Quienes se acerquen podrán adquirir productos de calidad directamente de sus elaboradores, lo que no solo favorece el comercio justo, sino que también permite conocer el origen y proceso de cada producto.

La actividad se desarrollará durante toda la mañana en un espacio abierto al público, ofreciendo una alternativa para realizar compras, recorrer los puestos y acompañar iniciativas que promueven la producción sustentable.

De esta manera, la Feria Agroproductiva continúa posicionándose como una de las propuestas más elegidas por los sanjuaninos para acceder a productos locales y apoyar a los productores de la provincia.