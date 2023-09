Que la inflación haya llegado al 12,4% en agosto, generó que los empresarios de transporte de colectivos urbanos de San Juan salieran a reclamar aumento del boleto de colectivo para hacerle frente a los costos. Esto generó que Alberto Hensel, ministro de Gobierno, les contestara en el Café de la Política en el programa Yo Te Invito, que “por ahora no tenemos pensado incrementar el boleto de colectivo”. Además, se metió de lleno en el análisis de la “foto de la unidad” del peronismo local en la Mesa Massa Presidente.

Tras el reclamo de los empresarios ¿habrá incremento del boleto de colectivo?

-A ver, creo que reclamar esto es lo más fácil, ya que se traslada el problema directamente al usuario y es algo que no nos cierra. Tan así es que nosotros buscamos que el Fondo Compensador del transporte federal se distribuya de manera más equitativa y no como sucede hoy que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) triplicó sus ingresos del fondo que aportamos todos. Por eso es que seguiremos insistiendo en estos para obtener más fondos que nos permita no trasladar los costos al usuario de modo inmediato. En definitiva, no tenemos pensado en autorizar el incremento del valor del boleto de colectivo en San Juan. Hay que recordar que el usuario aporta el 20% del total del boleto porque el 80% restante se paga con fondos provinciales y nacionales.

¿Esto va a generar malestar con las empresas?

-Las empresas vienen planteando desde siempre que hay que respetar la estructura de costos incorporada al proceso licitatorio de concesión que se realizó hace tres años. Hablamos todas las semanas y casi nunca coincidimos porque ellos quieren trasladar los incrementos de costos al usuario y nosotros le decimos que no. Por supuesto que es atendible que todo les subió a ellos, como a todos, y la operación se volvió más costosa, pero nuestra postura es no trasladarlo de inmediato al usuario y seguir insistiendo en amortiguarlo con dineros del fondo compensatorio nacional.

¿Por qué la decisión de no trasladarlo?

-Claramente, el usuario sanjuanino es el más afectado por toda la realidad económica que se vive porque sabemos que si se aumenta el boleto a muchos no les alcanzará para sostener su actividad. Por eso es que no podemos sacarle más dinero del bolsillo al usuario sin que se resienta el servicio.

Cambiando de tema, en el acto de Mesa Massa Presidente, ¿lo más relevante fue que se sentaron todos a la mesa?

-Tuvimos un año agitado desde la interna del Partido Justicialista, muy visibilizado por tratarse del espacio que lleva muchos años en gobierno, y esta situación de cierta complejidad interna no vino bien que se cierre, sobre todo cuando la discusión no es local si no es como seguir adelante desde lo nacional y encolumnándonos detrás de Sergio Massa. Creo que hacía falta una mesa política de unidad para definir las estrategias para que, en el escenario de tercios que se dio tras las PASO, debemos tratar de poner todo el esfuerzo y dejar de lado intereses personales en pos de la patria, luego el movimiento y por último el hombre.

Con el PJ sin ser gobierno, ¿termino siendo lo mejor para la unidad que estén todos en el llano?

-Yo creo que siempre lo mejor es ganar. Pero en esta situación sí es cierto que permite dejar de lado las situaciones de carácter personal para empezar a poner blanco sobre negro, lo que se introdujo en la sociedad. Sobre todo estas nuevas propuestas que parecen superadoras, pero que no sabemos qué hay del otro lado, y cuándo lo desmenuzamos algunas ideas como los vouchers de la educación universitaria, notamos que ya existe en Chile y que las familias deben elegir quién estudia. Algo impensado en nuestro país, ya que el pilar de la educación es que sea gratuita.

¿El miedo a que se replique el resultado de las PASO con un Milei ganador es lo que los termina uniendo?

-De repente que aparezca alguien afirmando que el cáncer de la sociedad es la justicia social, asusta porque son las banderas por las que lucharon muchas generaciones de argentinos. Sobre todo para un movimiento como el peronista que sabemos de dónde venimos con infinidad de historias superadoras de progreso gracias a la justicia social. Por eso es que a mí me preocupa que se ponga en duda que la educación y la salud no deben ser públicas, cuándo justamente esto fue lo distintivo de nuestro país. Por supuesto, la cuestión económica es discutible, pero que la educación y la salud sean públicas no debe discutirse porque se hizo bien.

Cómo lograrán que el sanjuanino vote lo nacional pensando en los beneficios obtenidos en la provincia

-Lo primero que hay que saber que se discuten modelos distintos a nivel nacional y nuestro objetivo es poner en valor que la provincia es ordenada, con obra pública y equilibrada para el bien de todos los sectores. Me parece que se viene una época a nivel provincial que se va a necesitar de todos los actores y creo que no será suficiente con un solo sector, sobre todo por como quedo armada la Cámara de Diputados y que es la elección de los sanjuaninos que eligieron estos posicionamientos.

Alberto Hensel / ministro de Gobierno