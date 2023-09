Tras conocerse la inflación de agosto del 12,4% que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), economistas de San Juan dieron su perspectiva sobre el escenario económico actual. Algunos señalaron que las cifras inflacionarias de dos dígitos podrían quedarse hasta fin de año, aunque otros aseguraron que los acuerdos de precios tendrán una repercusión positiva en el mercado. Hasta el momento, indicaron que no hay condiciones para que se produzca una hiperinflación, aunque advirtieron que todo depende de la corrección de variables económicas y el plan de la próxima gestión.

El economista Luis Aveta indicó a DIARIO HUARPE que la inflación continuará hasta que no se corrija el déficit fiscal. “Este mes no veo que haya bajado la velocidad del ritmo inflacionario y no creo que esté muy por debajo en octubre. Si no pasa nada extraño, podría bajar”, dijo. Sin embargo, advirtió que eso puede cambiar si el Gobierno autoriza una nueva devaluación, lo cual modificará drásticamente el panorama.

“Con esta inflación seguirán actualizándose precios, reduciéndose el consumo y, dependiendo del rubro, algunos tendrán aumentos en sus utilidades, principalmente quienes vendan marcas económicas”, expresó, y a lo que sumó que aún no hay un contexto para que se produzca una hiperinflación.

Por su parte, el economista Eduardo Coria Lahoz aseguró que el dato era esperado por las políticas de devaluación del Gobierno nacional que produjeron incrementos en bienes del 25%. El experto declaró que en los próximos meses la inflación seguirá siendo de dos dígitos porque se percibirán los efectos de la desvalorización del peso. “Todo indica que a fin de año terminaremos con un índice de precios al consumidor de 150% anual”, aseveró.

Coria Lahoz señaló que las certezas de cambio de gobierno evitan que haya una hiperinflación y por eso los agentes económicos prefieren no subir mucho más los valores.

El economista Carlos Landa coincidió en el análisis con Coria Lahoz y manifestó que las proyecciones señalan que hasta fin de año habrá una inflación de dos dígitos. “Si no se corrige el rumbo, corremos el riesgo de llegar a una hiperinflación que nadie desea”, opinó y añadió que las medidas de Sergio Massa no tendrán un efecto considerable en la sociedad.

Por último, el economista Pablo Padín también dijo que era esperado el dato del 12,4% por la devaluación del 22% que hubo en agosto post elecciones PASO. Padín afirmó que hasta octubre puede bajar la inflación a un dígito, gracias a la estabilización del dólar oficial y los acuerdos de precios. “Es posible que volvamos a los índices anteriores, pese a que hay un arrastre”, dijo.

Padín contó que actualmente no hay condiciones para que se produzca una hiperinflación y todo dependerá de la capacidad del gobierno que venga para generar un acuerdo político.