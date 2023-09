José Luis Gioja actual diputado nacional y uno de los referentes dentro del Partido Justicialista en San Juan dio un encendido discurso en la presentación de la Mesa Massa Presidente. El dirigente pidió unidad y trabajo por la candidatura y se refirió a la esperada foto de él junto a Sergio Uñac. "Lo que necesitamos no son fotos, son votos", aseveró el dirigente. El cierre del discurso fue con una apretón de manos entre ambos dirigentes que vienen de años de distanciamiento.

Gioja, quien estaba sentado junto a la diputada provincial Graciela Seva, comenzó su discurso saludando al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quien llegó a San Juan para presidir una entrega de elementos para el combate del fuego.

Tras este cordial saludo, Gioja citó a Eva Perón y aseguró que la dirigente decía que "si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho" y agregó que "en estos días ser peronista es un deber". El dirigente destacó que en el salón en el que se hizo el evento había gran cantidad de cuadros políticos que tienen que comprometerse a ser peronistas.

Luego agregó que entre las verdades peronistas se destaca que "primero está la Patria, luego el movimiento y por último estamos nosotros", en clara referencia a que se debe trabajar en pos de la unidad partidaria, sin importar las ambiciones personales de cada sector.

"Quiero decirles que no vamos a perder tiempo en que si tal o cual. Todos somos compañeros; nadie sobra, nadie está de más" afirmó e instó a todos a hacer algo para "defender a la patria" porque, aseguró, la institucionalidad está en peligro en referencia a algunas de las propuestas del presidenciable Javier Milei.

Gioja aseguró que desde el mileismo están proponiendo "cosas raras", y luego le habló directamente a Uñac: "A ver gobernador, nos vienen a proponer suspender la coparticipación, se van a pasar por las bolas el federalismo". Luego Gioja agregó que si sacan la coparticipación, provincias como San Juan se verían seriamente afectadas y se podría llegar a comprometer seriamente su economía.

"No hay otro objetivo que no sea linearnos y trabajar para que las urnas se llenen de votos de Unión por la Patria el 22 de octubre, dos más dos es cuatro. No especulemos que si la foto o no, lo que necesitamos no son fotos son votos", aseguró Gioja ante la ovación de los presentes.

Luego el legislador manifestó que tiene en sus manos un proyecto que implica un alivio fiscal "para los que trabajan" porque dejarían de pagar impuestos. "Dirán que es demagogia, pero contra viento y marea vamos a sacar la ley", aseveró Gioja.

Antes de terminar Gioja destacó que Massa viene trabajando con "esfuerzo cariño y garra" para hacer una campaña que lo lleve a ocupar la presidencia. Para finalizar el dirigente del espacio San Juan Vuelve, pidió: "Dejemos de hinchar las bolas con que la educación o la salud van a ser privadas, a defender salud educación seguridad".

Tras la ovación de los presentes, Gioja comenzó que saludar a los dirigentes que compartieron la mesa con él y estrecho sus manos con Uñac quien se acercó a felicitarlo por sus palabras.