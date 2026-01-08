Qué dijo Luciano Castro tras confirmarle que le fue infiel a Griselda Siciliani

Durante una conversación en el programa "La mañana con Moria", Griselda Siciliani se sinceró sobre su relación con Luciano Castro, señalando que, aunque no es un vínculo abierto, no se ajustan a una monogamia estricta.

La actriz reconoció estar al tanto de que él no es un hombre fiel y afirmó que no exige explicaciones al respecto. En sus declaraciones, manifestó: “La realidad es que empatizo con la idea de que se puede sentir atraído por otra persona. La idea de la monogamia impuesta no me va. Ahora, si se da como consecuencia de otra cosa, es mucho más lindo. Tanto para él como para mí”.

Mientras se abordaban estas pautas de intimidad, el propio Castro intervino de manera inesperada en el móvil para saludar al panel. El objetivo de este gesto fue evidenciar que el lazo entre ambos permanece firme y no se ve afectado por la aparición de otras personas. Siciliani destacó sobre su vínculo: “Tenemos esa complicidad especial, la regla es no mentir”.

Sobre la reciente filtración de un audio donde Castro intenta seducir a Sarah Borrell con acento español, la actriz eligió responder con humor. “Es un meme. Me hubiera gustado no haberlo escuchado nunca en la vida porque ahora no puedo parar de decirle 'hola Guapa' a Luciano. Estoy todo el día así”, explicó.

Sin embargo, admitió que la repercusión en la prensa sí le genera malestar: “Lo público me da fiaca. No voy a mentir ni a decir que todo me resbala. Eso sí me jode, lo mediático”.