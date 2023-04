¿Qué hará? Jorge Almirón y su contundente análisis del presente de Boca

Luego de una nueva derrota, Jorge Almirón aprovechó para analizar lo que ocurre en Boca Juniors. El nuevo entrenador del "Xeneize" no se guardó nada sobre lo que ha podido ver en sus pocos días al mando. De esa forma, dialogó con conferencia de prensa con los medios, luego de la caída con Estudiantes de La Plata. Dejando una mala imagen nuevamente, aseguró que hay mucho para cambiar y mejorar.

El próximo martes, Boca Juniors tendrá que jugar un nuevo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Será contra Deportivo Pereira en La Bombonera, tras la igualdad con Monagas en el debut. "Estos momentos son los que hacen fuerte a los futbolistas y si están capacitados para jugar aquí es el momento para demostrarlo. En los momentos difíciles uno se da cuenta quiénes se están haciendo cargo del momento, y no hablo de dar una patada, sino de buscar la pelota", expuso el DT.

Publicidad

"Hay un montón de análisis que hago hacia adentro y que voy a trabajar con mis jugadores pero ahora hay que recuperarse anímicamente para el martes. Yo tengo que pensar en los jugadores, somos un equipo y yo soy el máximo responsable y hemos tenido muy pocos entrenamientos. Hay que estar fuerte y estar unidos porque no es fácil este momento. Es fácil echar culpas, pero sé que los jugadores tenemos que estar juntos y el martes tenemos una buena prueba. Esto se puede revertir", sostuvo Almirón.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más análisis de Jorge Almirón

Por otra parte, Jorge reconoció: "El trabajo de equipo mejora el funcionamiento individual. Villa en el segundo tiempo con San Lorenzo fue espectacular, pero sacarse 2 o 3 jugadores de encima y tirar un centro es muy difícil. Pol es muy inteligente, pero no es de esos jugadores que te ganan el partido pasando 3 jugadores, depende mucho del funcionamiento. El partido del martes será otra historia, por eso traté de dosificar, pero cuando el equipo no aceleraba intenté que entren muchachos que normalmente juegan, pero no cambio el resultado".

"Y El gol de Boselli fue de otro partido, un golazo. Intentamos jugar, pero falta profundidad y eso lo tenemos que ir trabajando. Los delanteros dependen de que les llegue la pelota bien, porque son jugadores de área, más allá de que tiene buen remate de media distancia, Benedetto depende mucho del desborde. Zeballos, por ejemplo, no está todavía al 100, necesita minutos. Benedetto necesita que el equipo sea profundo para poder definir, contra tres centrales es difícil. Darío es un gran jugador y dependerá del crecimiento de todos. Si él tiene 4-5 chances y falla es doloroso, pero hoy prácticamente el equipo no generó", cerró Jorge Almirón.