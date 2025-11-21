Miguel Ángel Bernini, de 64 años, murió el miércoles 19 de noviembre tras someterse a un implante dental en la Clínica Robles, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. El procedimiento, considerado de baja complejidad, terminó en tragedia cuando el paciente sufrió una descompensación y no respondió a las maniobras de reanimación. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y ordenó la detención del cirujano maxilofacial y del cirujano plástico que participaron de la intervención.

El episodio ocurrió cerca de las 16, en un consultorio de la calle Virrey del Pino al 2500. Según consta en el acta policial, las primeras maniobras de RCP fueron realizadas por los dos profesionales que encabezaban la práctica, pero ninguna tuvo efecto. Minutos más tarde arribó personal del SAME, que constató el fallecimiento a las 16:40, cuando Bernini aún permanecía recostado en la camilla de la sala quirúrgica.

Al momento del ingreso de los efectivos policiales, no se observaron signos de desorden ni indicios de violencia en el consultorio. La hermana de la víctima fue quien radicó la denuncia, afirmando que Bernini no tenía enfermedades preexistentes, lo que motivó la inmediata intervención judicial y la recopilación de pruebas para establecer qué sucedió durante el procedimiento.

Bernini era vecino de Villa Adelina, en la zona norte del conurbano bonaerense. Había trabajado durante años como pastelero y, en el último tiempo, se desempeñaba como conductor de una aplicación de viajes. Padre de dos hijas, solía compartir en redes sociales mensajes afectuosos dedicados a su familia y fotografías de sus recorridos por el país.

Entre sus pasiones se destacaba la Patagonia, un destino que visitaba con frecuencia y que describía como un refugio de tranquilidad, naturaleza y felicidad. Su muerte repentina generó conmoción entre sus allegados y abrió un interrogante que ahora intenta responder la Justicia: qué pasó en la sala de la clínica para que una práctica considerada rutinaria terminara con un final inesperado.