Barcelona le ganó 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

En un encuentro lleno de emociones, giros inesperados y fútbol de alta intensidad, el Fútbol Club Barcelona se alzó con su 16ª Supercopa de España tras derrotar por 3-2 al Real Madrid en la final disputada en el King Abdullah Sports City de Yeda. El triunfo consolida al equipo catalán como el máximo campeón histórico de este torneo, ampliando su ventaja sobre el conjunto merengue, que posee 13.

Desde el pitido inicial, el Barcelona, dirigido por Hansi Flick, tomó la iniciativa con un claro dominio de la posesión. Sin embargo, fue el Real Madrid de Xabi Alonso quien tuvo la primera ocasión clara a los 14 minutos, con un remate de Vinícius Júnior que fue atajado sin complicaciones por Joan García, portero culé.

La presión azulgrana se materializó en el marcador a los 34 minutos. Tras un robo de balón de Fermín López en campo rival, Raphinha recibió en el área y con un disparo cruzado y rasante venció a un Thibaut Courtois que hasta entonces se había mostrado imbatible.

Un final de primera parte infernal

El cierre de la primera mitad fue un auténtico huracán de gol. Cuando todo parecía encaminarse a un 1-0 en el descanso, Vinícius Júnior emergió con un golazo individual, regateando a varios defensores y definiendo con clase para empatar el partido (45+1').

La alegría madridista duró apenas unos segundos. En la jugada siguiente, Robert Lewandowski aprovechó un pase en profundidad para quedar mano a mano con Courtois y, con una magistral vaselina, devolvió la ventaja al Barcelona (45+3'). Pero el colofón llegó en el último suspiro: tras un córner, Gonzalo García aprovechó un rebote en el área para empujar el balón a la red y establecer el 2-2 en el descanso (45+5').

Raphinha, el hombre del partido

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, aunque con más interrupciones y un juego más fracturado. El Real Madrid salió con más ímpetu, pero fue el Barcelona quien encontró el gol de la victoria. A los 72 minutos, Raphinha, figura destacada del encuentro, lanzó un zapatazo desde fuera del área que, tras un resbalón del brasileño, tomó una trayectoria engañosa que se coló por la escuadra de Courtois para el 3-2 definitivo.

Con la ventaja, el Barcelona administró el resultado controlando el balón. La tensión aumentó en los minutos finales, culminando con la expulsión del mediocentro neerlandés Frenkie de Jong por doble amarilla a los 90 minutos, tras una falta sobre Kylian Mbappé, quien había ingresado en el segundo tiempo.

A pesar de jugar con uno menos en el tiempo añadido, el cuadro culé supo defender su ventaja y aguantar hasta el pitido final, logrando un triunfo que refuerza su gran momento: además de esta Supercopa, lideran LaLiga con 49 puntos, cuatro más que el Real Madrid.

Contexto y protagonistas