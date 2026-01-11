Harto de los robos, un hombre denunció y entregó a su propio sobrino en Chimbas

Un hombre decidió denunciar y entregar a la policía a su propio sobrino tras confirmar, mediante cámaras de seguridad, que este había robado en una vivienda vecina. El hecho ocurrió en el barrio Levenson, Chimbas.

El incidente comenzó con el robo de una amoladora en la casa paterna del denunciante. Al revisar las grabaciones de seguridad, el hombre descubrió que el autor del hurto era su sobrino, Ezequiel José Valdez, de 24 años. El joven se había instalado días antes en la vivienda del denunciante, quien le había ofrecido alojamiento.

Cansado de los reiterados problemas vinculados a su familiar, el tío autorizó el ingreso de efectivos policiales a su domicilio para proceder con la detención. Según fuentes policiales, el hombre manifestó estar "harto" de la situación y solicitó expresamente la aprehensión. La detención se realizó horas después de cometido el delito, por lo que no fue en flagrancia.

Tras la aprehensión, la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Contra la Propiedad. Por orden judicial, Ezequiel José Valdez fue alojado en los calabozos de la Comisaría 17ma, donde permanecerá a la espera de la audiencia correspondiente.