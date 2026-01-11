Tivani ganó la última etapa y Velardez se consagró en el Giro del Sol 2026

El Giro del Sol 2026 llegó a su cierre con un fuerte sello pocitano. Leandro “Colo” Velardez, de la Municipalidad de Pocito, se coronó ganador de la Clasificación General tras cuatro etapas intensas. En tanto, su compañero de equipo Gerardo Tivani se quedó con la cuarta y última etapa.

Fue el primer triunfo de Velardez en suelo sanjuanino. El municipal de Pocito supo administrar diferencias, controlar rivales y sostener el liderazgo en una etapa final exigente que combinó un extenso tramo de ruta abierta por el Este provincial, metas bonificadas, una pasada de montaña y el cierre en circuito urbano por Pocito, con un sprint masivo.

“Todavía no caigo”, dijo Velardez en diálogo con Radio La Voz. “Hemos trabajado durante toda la pretemporada para llegar bien a este Giro del Sol y a la Vuelta a San Juan. Fueron meses de sacrificio, lluvia y frío, pero hoy están los resultados”. El “Colo” destacó el rendimiento del equipo, "que hizo un trabajo enorme. Cada uno cumplió su rol y eso te da confianza para correr tranquilo”.

“Hubo un momento en el que pensé en dejar el ciclismo. No es fácil cuando no salen las cosas, cuando no llega el resultado y el sacrificio es grande. Pero el apoyo de la familia y del equipo me hizo seguir. Hoy verlo coronado con este Giro es algo muy lindo”, afirmó Velardez.

Mientras Velardez aseguraba la general, su compañero Tivani fue a la búsqueda del remate del día. Lo logró con un sprint certero que le dio el triunfo parcial, seguido por Ramiro Videla, Marcos Méndez, Ángel Oropel y Facundo Ambrosi. Para los de Pocito, el resultado combinó eficacia táctica y potencia en los metros finales, un sello que viene repitiéndose en las últimas temporadas.

“Cerramos un gran Giro”, expresó Tivani tras cruzar la meta. También apuntó al factor humano como clave del rendimiento: “Somos un gran grupo, una familia. Eso hace más fácil salir a defender la carrera”.

La última etapa —de 147,600 kilómetros aproximados— unió Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio y Pocito con metas bonificadas en Diagonal Sarmiento y 9 de Julio, más una pasada especial y el único premio de montaña en Ruta 40. El remate en circuito urbano dio marco al sprint final y a la coronación.

El Giro del Sol ratificó la identidad del ciclismo sanjuanino como deporte popular, competitivo y con fuerte tradición veraniega. La temporada rutera 2026 había comenzado con la Clásica Doble Difunta Correa, continuó con este Giro del Sol y tendrá su gran cita con la Vuelta a San Juan, evento que funciona como punto de referencia del calendario y vidriera nacional.

Clasificación General

Leandro Velardez - Municipalidad de Pocito / 9:25:02 Maximiliano Priario - Fundación Diberboll / +11s Ángel Oropel - Municipalidad de Chimbas / + 21s Alejandro Duran - Municipalidad de Santa Lucía - Gremio por el Deporte / + 33s Lisandro Bravo - Municipalidad de Chimbas / + 55s Gerardo Tivani - Municipalidad de Pocito / + 01m:20s Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía - Gremio por el Deporte / + 01m:31s Ricardo Escuela - Portal de San Juan / + 01m:44s Enzo Luján - Team del Valle / + 02m:01s Facundo Ambrosi - Municipalidad de Santa Lucía - Gremio por el Deporte / + 02m:04s

Clasificación 4º etapa