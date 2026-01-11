Cuándo juega Boca por los amistosos de verano 2026

Boca disputará dos partidos de preparación durante la pretemporada de verano 2026. Estos encuentros servirán como preparación para el inicio de la actividad oficial, programada para fines de enero.

Primer partido: homenaje a Miguel Ángel Russo

El primer compromiso amistoso será el miércoles 14 de enero. Boca Juniors enfrentará al club colombiano Millonarios en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. Este partido pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo, un trofeo creado en homenaje al fallecido entrenador, quien dirigió a ambas instituciones y dejó un gran recuerdo en sus aficionados. El encuentro no será transmitido en televisión abierta; su emisión en vivo estará disponible exclusivamente en la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Segundo partido: presentación en el interior

El segundo amistoso se jugará el domingo 18 de enero. El equipo, dirigido por Claudio Úbeda, se medirá ante el Club Olimpia de Paraguay. El escenario elegido será el estadio Único de la ciudad de San Nicolás, ubicado a poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este campo de juego no es desconocido para el plantel xeneize, ya que allí disputó un partido amistoso en enero de 2025, cuando derrotó 2-0 al Juventude de Brasil. Cabe señalar que el rival originalmente planeado para esta fecha era el Club Nacional de Uruguay, pero este desistió de participar.

Calendario de amistosos de verano 2026

Miércoles 14 de enero, 19:00 hs: Boca Juniors vs. Millonarios de Colombia. Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). Transmisión: Disney+ Premium.

Domingo 18 de enero, 21:00 hs: Boca Juniors vs. Olimpia de Paraguay. Estadio Único de San Nicolás.

El contexto de la temporada 2026

Estos amistosos marcan el inicio de un año en el que Boca Juniors buscará terminar con una racha sin títulos que se extiende desde marzo de 2023. La agenda oficial para 2026 es exigente: el club competirá en los torneos locales Apertura y Clausura, en la Copa Argentina —donde es el máximo campeón histórico con cuatro conquistas— y en la Copa Libertadores de América. En este último torneo, Boca ya aseguró su lugar como cabeza de serie del Bombo 1, junto a otros equipos de gran peso continental como Flamengo, Palmeiras y Liga de Quito.

El debut oficial en el Torneo Apertura está programado para el domingo 25 de enero, a las 18:30 horas, ante Deportivo Riestra como local en La Bombonera.

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026