Concluidas las tres primeras etapas de la XXIV edición del Giro del Sol, la competencia entra en su jornada decisiva con una clasificación general ajustada y tres protagonistas separados por apenas segundos. La expectativa crece de cara a la etapa final, que se correrá este domingo por la tarde entre Pocito y Caucete.

El actual líder de la general es Leandro Velárdez, del equipo Municipalidad de Pocito, quien acumula un tiempo total de 6 horas, 19 minutos y 54 segundos. El pocitano logró sostener la regularidad en las etapas previas y llega como el hombre a vencer en la definición.

Publicidad

En el segundo puesto aparece Maximiliano Priario, de la Fundación Diberboll, con un registro de 6:20:02, quedando a tan solo 8 segundos del líder. El cordobés viene en alza tras ganar la contrarreloj en Ullum y se perfila como uno de los principales candidatos al título.

Completa el podio provisorio Ángel Oropel, de la Municipalidad de Chimbas, con un acumulado de 6:20:18, a 24 segundos de la cima. El chimbero fue uno de los grandes protagonistas de la carrera y mantiene intactas sus chances de dar el golpe en la última jornada.

Publicidad

Más atrás, el pelotón se mantiene compacto, con varios corredores expectantes ante cualquier corte o ataque que pueda modificar la general en el exigente trazado final.

La definición será esta tarde con la cuarta y última etapa, un recorrido de 147,6 kilómetros que unirá Pocito, Caucete y nuevamente Pocito. El circuito incluirá metas sprint, una meta de montaña y un tramo final con varias vueltas, ideal para estrategias ofensivas y posibles cambios en la clasificación.

Publicidad

Con diferencias mínimas, equipos obligados a atacar y un circuito diseñado para el espectáculo, el Giro del Sol promete un cierre a pura emoción, donde cada segundo contará para definir al nuevo campeón.