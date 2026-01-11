Huarpe Deportivo > Ajustado
Giro del Sol: así quedó la clasificación general antes de la última etapa
POR REDACCIÓN
Concluidas las tres primeras etapas de la XXIV edición del Giro del Sol, la competencia entra en su jornada decisiva con una clasificación general ajustada y tres protagonistas separados por apenas segundos. La expectativa crece de cara a la etapa final, que se correrá este domingo por la tarde entre Pocito y Caucete.
El actual líder de la general es Leandro Velárdez, del equipo Municipalidad de Pocito, quien acumula un tiempo total de 6 horas, 19 minutos y 54 segundos. El pocitano logró sostener la regularidad en las etapas previas y llega como el hombre a vencer en la definición.
En el segundo puesto aparece Maximiliano Priario, de la Fundación Diberboll, con un registro de 6:20:02, quedando a tan solo 8 segundos del líder. El cordobés viene en alza tras ganar la contrarreloj en Ullum y se perfila como uno de los principales candidatos al título.
Completa el podio provisorio Ángel Oropel, de la Municipalidad de Chimbas, con un acumulado de 6:20:18, a 24 segundos de la cima. El chimbero fue uno de los grandes protagonistas de la carrera y mantiene intactas sus chances de dar el golpe en la última jornada.
Más atrás, el pelotón se mantiene compacto, con varios corredores expectantes ante cualquier corte o ataque que pueda modificar la general en el exigente trazado final.
La definición será esta tarde con la cuarta y última etapa, un recorrido de 147,6 kilómetros que unirá Pocito, Caucete y nuevamente Pocito. El circuito incluirá metas sprint, una meta de montaña y un tramo final con varias vueltas, ideal para estrategias ofensivas y posibles cambios en la clasificación.
Con diferencias mínimas, equipos obligados a atacar y un circuito diseñado para el espectáculo, el Giro del Sol promete un cierre a pura emoción, donde cada segundo contará para definir al nuevo campeón.