La tercera etapa de la XXIV edición del Giro del Sol, una contrarreloj individual disputada este domingo en Ullum, terminó envuelta en una fuerte polémica que dejó en manos de los comisarios deportivos la definición del resultado. Un inesperado error en los metros finales del recorrido (cuando un banderillero desvió erróneamente al ciclista Ángel Oropel por una calle interna en vez de la ruta principal hacia la línea de meta) obligó a la organización a revisar los tiempos oficiales antes de comunicar un ganador.

La etapa estaba disputándose con intensidad, y Maximiliano Prario, de la Fundación Diberboll, había registrado un tiempo de referencia que inicialmente lo colocaba en lo más alto del parcial. Sin embargo, la confusión generada por el desvío rumbo al Complejo El Palmar del Lago llevó a los comisarios a analizar el caso antes de dar por válido un resultado definitivo.

Publicidad

Ante esta situación, los comisarios deportivos (órgano técnico responsable de velar por el cumplimiento del reglamento, interpretar situaciones no previstas y garantizar la equidad competitiva) determinaron aplicar su criterio profesional para resolver la controversia generada por el error de recorrido. Esa autoridad técnica está facultada para validar tiempos y ajustar resultados cuando circunstancias extraordinarias afectan el desarrollo normal de una etapa.

Tras la revisión correspondiente y bajo la interpretación de los comisarios, se decidió otorgar y validar un tiempo oficial de 11:57.130 para el corredor Ángel Oropel, confirmando así su desempeño en la cronometrada y resolviendo la incertidumbre hasta ese momento.

Publicidad

Visiblemente golpeado por la situación, Oropel había expresado previamente su frustración ante los medios locales, señalando que venía realizando “un muy buen tiempo, casi 50 segundos de diferencia” antes del incidente. La decisión de los comisarios representa una respuesta oficial a esa controversia y determina el orden provisional de la etapa.

Esta resolución también impacta en la clasificación general, que había sufrido variaciones tras la contrarreloj, y será un factor clave de cara a la última etapa prevista para la tarde del domingo, un trazado de 147,6 kilómetros entre Pocito, Caucete y Pocito que promete una definición intensa del Giro del Sol 2026.