Adepa expresó su preocupación por la restricción a la prensa en Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación ante la implementación de medidas que restringen el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en un contexto de alta tensión política y mediática. La entidad también repudió la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero que habría tenido como objetivo influir en la opinión pública local. Según trascendió, las limitaciones al trabajo periodístico no se limitarían al Poder Ejecutivo, sino que se habrían extendido a la Cámara de Diputados de la Nación y al Ministerio de Economía.

Desde Adepa se advirtió que el acceso de la prensa a fuentes oficiales constituye un elemento central para el funcionamiento del sistema democrático. “El acceso irrestricto de los periodistas a las sedes de los poderes del Estado garantiza el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y verificada”, señalaron desde la entidad.

En ese sentido, se remarcó que las restricciones impactan de manera directa en la posibilidad de brindar cobertura completa sobre la gestión pública. “La limitación del ingreso a espacios institucionales afecta el normal desarrollo del trabajo periodístico y reduce la diversidad de enfoques en la información”, indicaron.

Contexto de tensión y denuncias

El pronunciamiento de Adepa se produce luego de que se difundieran informes periodísticos y versiones oficiales sobre la posible existencia de operaciones de desinformación impulsadas desde el exterior. Estas denuncias generaron un clima de preocupación en el ámbito político y mediático, y derivaron en medidas de control sobre el acceso a determinadas áreas gubernamentales.

En paralelo, en las últimas semanas se registraron cambios en los esquemas de acreditación y circulación de periodistas dentro de edificios públicos, lo que fue interpretado por distintos sectores como un endurecimiento en las condiciones de cobertura. “La eventual existencia de investigaciones en curso no debería traducirse en restricciones generalizadas al acceso a la información pública”, expresaron desde Adepa.

Medidas bajo análisis

La entidad también subrayó la necesidad de que cualquier decisión que afecte el trabajo de la prensa se adopte bajo criterios claros y transparentes. “Es imprescindible que las medidas que regulan el acceso de los periodistas a organismos públicos respondan a parámetros objetivos y respeten los principios constitucionales”, afirmaron.

En ese marco, se advirtió sobre el riesgo de que disposiciones de este tipo puedan derivar en interpretaciones arbitrarias o en limitaciones selectivas. “La falta de reglas claras puede afectar la igualdad de condiciones en el ejercicio del periodismo”, agregaron.

Impacto institucional

Adepa hizo hincapié en que el acceso a la información pública es un pilar fundamental para el control ciudadano sobre la gestión de gobierno. La posibilidad de que los medios accedan a fuentes directas permite fortalecer la transparencia y el debate democrático.

“Garantizar el trabajo de la prensa es asegurar el derecho de la sociedad a estar informada, lo que constituye un elemento central en cualquier sistema democrático”, concluyeron desde la organización.

El posicionamiento de la entidad se suma a un escenario en el que crecen los cuestionamientos sobre las condiciones de acceso a la información en ámbitos oficiales, mientras continúan las repercusiones por las denuncias de desinformación y las medidas adoptadas en respuesta a ese contexto.