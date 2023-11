¿Quién es? La estrella de UFC que no podrá pelear este sábado por lesión

La vuelta de Dan Hooker al octágono estaba a la vuelta de la esquina. UFC regresaría a Austin, Texas, para el evento estelar final de Fight Night de 2023 este próximo sábado. El enfrentamiento entre los pesos ligeros Beneil Dariush y Arman Tsarukyan tomará el centro del escenario. A pesar de no ser una pelea por el título ni el evento principal, el evento co-principal inicialmente programado, con el neozelandés enfrentándose a Bobby Green en un combate de cinco rondas, quedó en el aire después de que "The Hangman" sufriera una lesión el lunes.

"Ayer entrené, bloqueé una pequeña patada, fui a hacerle una radiografía, está jodida. Simplemente se rompió en el mismo lugar. En cierto modo es lo que es. “Me arriesgué. Obviamente regresaría un poco más rápido que... sí, todo depende de mí, hermano. Me apresuré a regresar. Quería pelear y sabía el riesgo de regresar tan rápido y tiramos los dados, nos topamos con ojos de serpiente, cariño", expuso Hooker, en diálogo con Submission Radio.

Además, Dan también comunicó: "Podía olerlo, podía saborearlo, podía sentir a la multitud. Estaba en llamas. Cuando te acercas tanto, puedes saborear el aire de la arena, puedes poner tu ser allí, puedes sentir cómo se desarrollará y estar tan cerca y no entenderlo... pero bueno. Simplemente te da más hambre para el siguiente". Sin dudas, está triste por no poder estar presente el sábado en el próximo evento de UFC.

Dan Hooker ya piensa en su regreso

"Me arriesgué, simplemente regresaré, lo curaré adecuadamente y volveré. UFC 300 en cinco meses. Ese es un buen objetivo. Todo sucede por una razón. Ese no estaba destinado a ser así. Es un objetivo cómodo para tres meses de rehabilitación y el campo de entrenamiento, de cara al futuro", destacó también el reconocido peleador neozelandés de MMA.

Para cerrar, Dan Hooker informó: "No se puede esperar que nadie espere en este deporte. Cuando estás lesionado, no puedes tomar tus decisiones. Cuando estés sano, puedes salir y empezar a dar nombres, lo cual no me avergüenza, pero ahora pienso que obviamente peleará con alguien más y seguirá adelante dondequiera que vaya. Lo reevaluaremos en un par de meses cuando vuelva a entrenar al 100 por ciento".