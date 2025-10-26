El jueves 23 de octubre, Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por civil en la ciudad de Mar del Plata. Para la ocasión, la novia lució un diseño en color amarillo claro con hombros caídos, cabello suelto y make up muy natural. Por su parte, Alé optó por un ambo celeste con camisa desprendida.

Pese al feliz momento de la pareja, la vestimenta elegida fue objeto de controversia en los medios. Yanina Latorre, en su programa SQP (América), "apuntó sin piedad" sobre el look de los recién casados.

Matías Alé no se guardó su indignación. A través de un móvil para el canal NET TV, el actor señaló su enojo y disparó duros dardos contra la conductora.

Alé aseguró que, si bien puede "aceptar que des tu punto de vista", la situación se volvió insoportable cuando "a la opinión le suman un tono personal, agresivo y descalificante". Por ello, el actor confirmó que su abogado ya está en acción. "Ya le mandé a mi abogado el recorte del programa, porque puedo aceptar que des tu punto de vista, pero cuando a la opinión le suman un tono personal, agresivo y descalificante, ya no lo soporto".

Visiblemente indignado y enojado, Alé ratificó las medidas legales: "Va carta documento, ya lo tiene mi abogado. Que se haga cargo de lo que dijo".

Además de la acción legal, Matías Alé se preguntó públicamente sobre el rol de la panelista, cuestionando su potestad para criticar la vida de terceros: "¿Cuál es su talento? ¿Sentarse en el escritorio y mover la lengua? Nosotros estamos disfrutando de un hermoso momento. ¿Quién le da la potestad para que pueda decir lo que quiera de todo el mundo? Le aconsejo que se deje de meter en la vida de los demás". Finalmente, confrontó directamente a Latorre: "¿quién sos Yanina Latorre?".

El actor también reveló que le escribió a las autoridades de América, cuestionando "con qué fin tienen en su programación una persona que critica de tal manera".

El enojo de Alé también se extendió a Matilda Blanco, crítica de moda que lanzó comentarios sobre el atuendo de su novia, Martina Vignolo. Aunque aclaró que su esposa está feliz y las críticas no la afectaron, Matías tomó la decisión de hacerles frente por ser la figura pública de la relación.