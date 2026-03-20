El colapso del puente Juscelino Kubitschek de Oliveira, en el norte de Brasil, provocó una tragedia con víctimas fatales, desaparecidos y varios vehículos que cayeron al río Tocantins mientras circulaban por la estructura. El hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2024 y quedó registrado en impactantes imágenes que se viralizaron rápidamente.

Según las primeras reconstrucciones, el derrumbe se produjo cuando cedió el tramo central del puente, lo que hizo que camiones, autos y motos se precipitaran al agua desde una altura considerable. En total, al menos ocho vehículos fueron arrastrados por el colapso.

El puente, de 533 metros de longitud y construido en la década del 60, conectaba los estados de Maranhão y Tocantins y formaba parte de una vía clave para el transporte en la región.

El saldo de la tragedia fue grave: con el correr de los días se confirmaron al menos 14 muertos y varios desaparecidos, mientras que una persona logró ser rescatada con vida.

Las tareas de rescate se vieron complicadas por la caída de camiones que transportaban sustancias peligrosas, como ácido sulfúrico, lo que generó temor por una posible contaminación del río y obligó a extremar las medidas de seguridad.

Investigaciones posteriores indicaron que la estructura ya presentaba fallas y signos de deterioro desde años anteriores, incluyendo grietas y problemas en los pilares, lo que había motivado advertencias sobre su estado.

El derrumbe no solo generó una tragedia humana, sino también un fuerte impacto en la conectividad y la economía regional, al tratarse de un paso clave entre ambos estados.