Los combustibles tuvieron otro aumento en 10 días y la premium superó los $2.000

En el inicio del fin de semana extra largo, el precio de los combustibles volvió a subir en San Juan y profundizó una tendencia que preocupa tanto a consumidores como a sectores productivos. Este viernes 20 de marzo se registró el cuarto incremento en apenas diez días, con una suba cercana al 1% que implicó un aumento promedio de unos $20 por litro respecto a los valores del jueves.

La actualización fue encabezada por YPF, que modificó su grilla de precios durante la mañana, y rápidamente se trasladó al resto de las estaciones de servicio. Con este nuevo ajuste, la nafta premium superó ampliamente la barrera de los $2000 y se ubicó en $2086, marcando un nuevo récord en la provincia.

Los valores actuales en surtidor reflejan el impacto de esta escalada: la nafta súper se vende a $1927, la Infinia a $2086, el diésel 500 a $2009 y el Infinia Diesel a $2187. En total, los combustibles acumulan una suba superior a los $90 por litro en poco más de una semana.

La tendencia alcista no es un hecho aislado. Días atrás, ya se habían registrado incrementos significativos: en apenas cuatro jornadas, la nafta llegó a aumentar hasta $57, con la premium cruzando por primera vez el umbral de los $2000. La comparación con el 13 de marzo muestra con claridad la magnitud del ajuste, con diferencias de entre $49 y $57 según el tipo de combustible.

Detrás de esta seguidilla de aumentos aparecen factores tanto internacionales como locales. Por un lado, la suba del precio del petróleo —con el barril Brent por encima de los 100 dólares— impulsada por la tensión geopolítica en Medio Oriente. Por otro, la política de liberación de precios promovida por el gobierno de Javier Milei, que habilita a las petroleras a realizar ajustes con mayor frecuencia.

El impacto ya se hace sentir en la economía cotidiana. El encarecimiento del combustible no solo afecta a quienes utilizan vehículos particulares, sino que también repercute en el transporte público, la logística y la distribución de mercaderías, generando un efecto en cadena que podría trasladarse a otros precios en las próximas semanas.

En este contexto de volatilidad, desde el sector no descartan nuevos incrementos en el corto plazo. La evolución del tipo de cambio y la inestabilidad del mercado internacional del crudo continúan siendo variables clave que condicionan el precio final que pagan los consumidores en los surtidores sanjuaninos.