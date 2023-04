Para diciembre de este año los colectivos de la Red Tulum deberán ser 100% accesibles. Así lo aseguraron la Mesa de la Accesibilidad del Transporte Público de San Juan que se reunió este miércoles. En ese sentido, desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), aseguraron a DIARIO HUARPE que cada empresa deberá de financiarse para que todas las unidades puedan adecuarse a lo prometido.

En ese contexto, las empresas de transporte que integran la Red Tulum buscarán sus alternativas de financiamiento para cumplir con las rampas que deben facilitar el acceso y salida de personas con discapacidad, además de contar con aire acondicionado para garantizar el confort de los usuarios.

Según las palabras del coordinador de la Red Tulum, Alberto Castro, actualmente el 40% de la flota de 640 colectivos cuenta con rampas, pero para fin de año deberán estar todos actualizados para cumplir con los requerimientos de accesibilidad establecidos en el pliego de licitación que se presentó en diciembre de 2021.

En el último año, de las 550 unidades que circulaban, solamente 100 contaban con rampas de accesibilidad para personas discapacitadas. Esto representaba en ese momento el 18%. Por eso antes de finalizar el 2023, se espera que todas las unidades dispongan de este servicio.

“La Secretaría de Tránsito y Transporte es la que habitualmente controla que las empresas cumplan con cada una de las condiciones a las que se comprometieron”, agregó Ricardo Salvá, titular de ATAP.

Cabe destacar que en las unidades viejas no se pueden instalar el sistema de rampas porque es distinta la construcción de la carrocería. Por ello, todas las empresas de transporte seguramente deben adquirir nuevas unidades, o arreglar las rampas que hayan tenido un desperfecto que no permite su buen funcionamiento.

Rotura del aire acondicionado en los colectivos de San Juan

Choferes y pasajeros del transporte público de la provincia denunciaron a DIARIO HUARPE que en las unidades que contienen aire acondicionado y se rompen no son reparados de manera rápida. Sobre esta situación, Salvá aseguró que “los aires de cada unidad deben funcionar de manera correcta. Para eso las empresas le deben realizar un trabajo de mantenimiento para que no se rompan. Es verdad que los colectivos cuentan con tecnologías que tienen sus fallas y constantemente hay que tener un trabajo para que no se rompan”. Es por ello que cada empresa cuenta con un personal de mantenimiento que debe controlar las unidades, a pesar de que muchas veces cuentan con fallas de fábrica.

“En la mayoría de las unidades los aires acondicionados están con garantía, entonces si se rompe el aire de un colectivo, las empresas no podemos tocar mucho para que no se pierda la misma”, aseveró.

Al mismo tiempo destacó que se debe tener en cuenta que en la provincia hay un solo servicio técnico autorizado para arreglar los aires de cada colectivo. “A veces el técnico no da abasto. Hay tiempo de demora para reemplazar un repuesto o reparar las unidades. Si los choferes o los pasajeros se quejan de esta situación, lo hacen desde el desconocimiento”, cerró.