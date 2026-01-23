Publicidad
Receta de milhojas de zanahoria: sin carne y con 4 ingredientes

Una receta sin carne, simple y sabrosa: las milhojas de zanahoria se preparan con solo 4 ingredientes básicos y pasos sencillos, ideal para una comida liviana o acompañamiento.

Hace 18 horas
Las milhojas de zanahoria es un plato que se puede hacer en forma casera. (Ilustrativa)

Las milhojas de zanahoria sin carne son una alternativa vegetariana fácil de preparar en casa usando solo 4 ingredientes: zanahorias, queso cremoso o Port Salut, manteca y sal. Esta preparación consiste en capas de zanahoria y queso que se hornean hasta que el queso se funda y las verduras queden tiernas.

Para comenzar, pelá las zanahorias y córtalas en láminas finas a lo largo con un pelapapas o mandolina, y herví las láminas en agua con sal durante unos minutos hasta que estén apenas tiernas. Escurrí y secá bien antes de seguir con el armado. 

En una fuente para horno enmantecá la base y empezá a armar capas alternadas de zanahoria y queso cremoso, salando ligeramente cada capa. Terminá con una capa de zanahoria y agregá pequeños cubitos de manteca por encima para dar sabor y humedad durante la cocción. 

Llevá la fuente al horno medio por unos 20 – 25 minutos, hasta que el queso se funda y la superficie esté apenas dorada. Retirá del horno y dejalas reposar unos minutos antes de servir, para que se asienten las capas.

Estas milhojas son versátiles y se pueden disfrutar como plato principal ligero o guarnición de platos más elaborados; además, podés personalizarlas con hierbas o especias como pimienta, tomillo o nuez moscada entre las capas para realzar el sabor.

