Las milhojas de zanahoria sin carne son una alternativa vegetariana fácil de preparar en casa usando solo 4 ingredientes: zanahorias, queso cremoso o Port Salut, manteca y sal. Esta preparación consiste en capas de zanahoria y queso que se hornean hasta que el queso se funda y las verduras queden tiernas.

Para comenzar, pelá las zanahorias y córtalas en láminas finas a lo largo con un pelapapas o mandolina, y herví las láminas en agua con sal durante unos minutos hasta que estén apenas tiernas. Escurrí y secá bien antes de seguir con el armado.

En una fuente para horno enmantecá la base y empezá a armar capas alternadas de zanahoria y queso cremoso, salando ligeramente cada capa. Terminá con una capa de zanahoria y agregá pequeños cubitos de manteca por encima para dar sabor y humedad durante la cocción.

Llevá la fuente al horno medio por unos 20 – 25 minutos, hasta que el queso se funda y la superficie esté apenas dorada. Retirá del horno y dejalas reposar unos minutos antes de servir, para que se asienten las capas.

Estas milhojas son versátiles y se pueden disfrutar como plato principal ligero o guarnición de platos más elaborados; además, podés personalizarlas con hierbas o especias como pimienta, tomillo o nuez moscada entre las capas para realzar el sabor.