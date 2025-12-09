Receta fácil y económica de tarteletas de atún

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, las preparaciones prácticas y sabrosas se vuelven esenciales. Estas tartaletas de atún ofrecen una solución ideal: son rápidas de elaborar, tienen una presentación impecable y combinan sabores frescos y clásicos que agradan a todos los paladares. Una propuesta perfecta para una entrada, un picoteo o incluso como parte de una mesa navideña.

Ingredientes:

Para la masa:

12 discos para empanadas de hojaldre

Papel de aluminio

Aceite en spray o un poco de aceite para engrasar

Para el relleno:

3 latas de atún al natural, bien escurridas (aprox. 300 g en total)

1/2 taza de mayonesa

1 cucharada de mostaza

Jugo de 1/2 limón

3 huevos duros, picados

2 tomates perita, sin semillas y en cubos pequeños

1/2 lata de choclo (aprox. 125 g), escurrido

1/2 cebolla morada o común, picada finamente

1 tallo de cebolla de verdeo, picado fino (más un poco extra para decorar)

Perejil fresco picado (al gusto)

100 g de queso semiduro rallado

Aceitunas verdes o negras picadas (al gusto)

Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)

Paso a paso:

1. Preparar las tartaletas:

Precalentar el horno a 200°C. Forzar cada disco de hojaldre sobre un molde para muffins o tartaletas, presionando suavemente para que adopte la forma. Con un tenedor, pinchar varias veces la base de cada una para evitar que se infle durante la cocción.

Para que las paredes mantengan su forma, crear soportes con papel de aluminio. Cortar cuadrados, doblarlos varias veces hasta formar tiras firmes y moldearlas en círculos del diámetro interior de las tartaletas. Colocar un aro de aluminio dentro de cada tartaleta.

Engrasar ligeramente una bandeja para horno y disponer las tartaletas. Hornear durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes. Retirar del horno, dejar enfriar completamente y retirar los aros de aluminio.

2. Preparar el aderezo y el relleno:

En un bol pequeño, mezclar uniformemente la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón, el perejil picado, sal y pimienta. Reservar.

En un bol grande, colocar el atún desmenuzado. Añadir los huevos picados, los cubos de tomate, el choclo, la cebolla picada, la cebolla de verdeo, el queso rallado y las aceitunas picadas.

3. Armar las tartaletas:

Verter el aderezo reservado sobre la mezcla del bol grande. Integrar todos los ingredientes con cuidado, usando una espátula, hasta que queden bien combinados y cubiertos por el aderezo.

Rellenar generosamente cada tartaleta de hojaldre ya fría con la preparación de atún.

4. Decorar y servir:

Espolvorear por encima un poco más de cebolla de verdeo picada finamente para dar color y frescura. Se pueden coronar con media aceituna o una rodajita de limón.

Servir inmediatamente. Estas tartaletas son perfectas para preparar con antelación: se pueden hornear los "cucuruchos" de hojaldre y hacer el relleno por separado unas horas antes, y montarlas poco antes de servir para que el hojaldre mantenga su textura crujiente.