

A las pocas horas de haberse aprobado en la Cámara Baja, la denominada “Aclaratoria sobre la Ley de Glaciares”, que modifica en su contenido la forma de establecer e inventariar los cuerpos de agua en la cordillera, rápidamente impactó en las comunidades de la provincia.

En especial, de aquellas que tienen vinculación directa con la actividad de gran minería extractiva. En el caso de Jáchal, sectores sociales se manifestaron y expresaron sus posiciones. Principalmente, el de la iglesia.

A través de la voz del presbítero Gustavo Vaca, reafirmó su posición en línea con la Iglesia Católica y sostuvo que el debate en el Congreso no estuvo a la altura de las circunstancias.

“Es una pena y una decepción, como miembro del pueblo y como sacerdote me llevo. Porque estamos en una decadencia moral, extrema y grave, que se siga sometiendo los recursos naturales, sobre todo con el tema del agua”, señaló Vaca ante un móvil del medio de prensa Actualidad Jachallera.

Desde su punto de vista, siguió el debate transitado en la Cámara Baja y opinó que “se vio una falta de pericia técnica y una falta de compromiso político muy grande entre los legisladores y el pueblo, que opina algo muy diferente. Hay mucha sensibilidad en el departamento con el tema del agua y con la defensa de la misma”.

Además, sostuvo que: “tomamos conciencia y expresamos con lo que el Papa Francisco nos ensañaba en la encíclica ‘Laudato si’. Por eso, no nos parece bien y de ninguna manera sea hoy un día para celebrar esta reforma de la Ley de Glaciares. No la comparto y vemos que la entrega que se hacen de los recursos y de las generaciones futuras es preocupante y grave. Porque no hay un Plan B cuando se termine el agua. Cuando haya escasez y no se pueda tomar, la situación será muy difícil”, expresó Vaca.

Y por último dejó sentado que esta reforma “me parece inmoral la manera que se hizo”. Después, por sus redes sociales, Vaca expuso que “Seguir vendiendo la Patria y arrodillarse frente al dios dinero, es una de las formas más brutales de la decadencia moral de una sociedad. Cuando la nación entrega sus glaciares, no entrega solo hielo ni montañas: entrega su soberanía y el derecho de las generaciones futuras a beber agua”.

Continuó en su exposición escrita que: “La reciente reforma flexibiliza la protección de glaciares y ambientes periglaciares para habilitar mayor actividad minera en zonas andinas” y recalcó que “el agua no es mercancía, es condición de posibilidad de toda vida, de toda economía de toda cultura. Cuando el lucro se convierte en criterio supremo, la política deja de buscar el bien común y se transforma en administración de intereses privados. Se adoran balances, inversiones y promesas de crecimiento que hipotecan el mañana. Defender el agua es un deber moral y profundamente patriótico”, concluyó.