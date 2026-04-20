El sistema de transporte público de San Juan sumó modificaciones en uno de sus corredores clave: la Línea C, que conecta el barrio Valle Grande con el centro. Desde esta semana, se implementaron cambios en el recorrido interno y en las frecuencias del ramal C2.

Según la información difundida por usuarios y choferes, el ajuste principal impacta en el barrio Valle Grande, donde el colectivo comenzará a pasar con una frecuencia más definida: cada una hora durante los días hábiles y cada dos horas los fines de semana.

Dos ramales y ajustes en el recorrido

Una de las claves del cambio es la diferenciación de los servicios dentro de la propia Línea C. Actualmente operan dos variantes: una que se dirige hacia el barrio Pigué y otra —el ramal C2— que ingresa y recorre Valle Grande. Este último es el que presenta las actualizaciones más relevantes.

El recorrido troncal se mantiene sin cambios estructurales: parte desde Valle Grande, atraviesa calles como Chacabuco, República del Líbano y General Acha, y finaliza en la Estación de Transbordo Córdoba, en el anillo céntrico. Sin embargo, se introdujeron ajustes menores en el trazado interno del barrio para mejorar la accesibilidad a nuevas viviendas y optimizar los tiempos de viaje.

Nuevos horarios del ramal C2

En cuanto a los horarios, se difundió una grilla actualizada para días hábiles, con salidas desde Valle Grande en distintos momentos del día. Entre los principales horarios se destacan:

6:38

7:44

8:50

9:56

11:02

13:16

14:22

15:26

16:32

17:38

18:44

19:50

20:56

Estas frecuencias corresponden al ramal C2 operado por la empresa Mayo S.R.E., con paradas clave en puntos como el Centro de Salud Valle Grande y el Hospital Rawson.

Cambios en el sistema y contexto general

Las modificaciones se enmarcan en una serie de ajustes que viene realizando RedTulum durante abril de 2026. En paralelo, otras líneas también fueron intervenidas: por ejemplo, la Línea 210 cambió su recorrido el 18 de abril en zonas de Rawson y Pocito, en un período de prueba de 30 días para mejorar la puntualidad.

Además, el sistema mantiene herramientas de consulta en tiempo real a través de aplicaciones móviles y plataformas como Google Maps, que permiten a los usuarios verificar recorridos, combinaciones y tiempos de espera.

En cuanto a la tarifa, el boleto de la primera sección se ubica en valores que rondan entre $1.070 y $1.300, según las actualizaciones vigentes del semestre.