En el marco del debate sobre la reforma laboral en Argentina, un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) destaca la necesidad de modificar las asignaciones familiares diferenciadas según la condición laboral para incentivar la formalización del empleo.

El informe señala que uno de los principales obstáculos para reducir la informalidad es que los trabajadores informales reciben asignaciones familiares considerablemente más altas que quienes están registrados formalmente. Por ejemplo, un trabajador informal con un hijo menor de tres años percibe 217.000 pesos mensuales por ese hijo, mientras que un trabajador formal recibe apenas 60.000 pesos. Esta diferencia de casi cuatro veces genera una fuerte resistencia a pasar a la formalidad.

Publicidad

Actualmente, en Argentina existen 19 millones de trabajadores urbanos, de los cuales solamente 6 millones (32%) son asalariados registrados en el sector privado, y otros 3,5 millones (18%) trabajan en el sector público. El resto corresponde a empleo no registrado o trabajadores por cuenta propia. Desde 2012, el empleo urbano creció en 4 millones, pero sólo un 5% de ese aumento se reflejó en asalariados privados registrados, mientras que la informalidad creció un 50%.

IDESA plantea que para promover la formalización laboral es imprescindible un enfoque integral que vaya más allá de la legislación laboral, abordando también los beneficios sociales que actualmente incentivan la informalidad. Además de las asignaciones familiares, las cargas sociales, que representan aproximadamente el 50% del salario neto, y los convenios colectivos vigentes, afectan especialmente a las pequeñas empresas y trabajadores de menor ingreso.

Publicidad

El instituto propone equiparar las prestaciones por hijo entre trabajadores informales y formales con bajos ingresos, aun cuando esto suponga un costo fiscal, para eliminar el desincentivo económico de formalizarse. También sugiere flexibilizar el requisito de 30 años de aportes para acceder a la jubilación, lo que daría mayor seguridad a los trabajadores con trayectorias laborales discontinuas.

El análisis compara casos internacionales, como Uruguay, donde la seguridad social cubre las ausencias por enfermedad inculpable de empleados registrados, lo que constituye un incentivo para los empleadores a formalizar las relaciones laborales.

Publicidad

Otra recomendación es aliviar la carga tributaria para las microempresas mediante un mínimo no imponible sobre la masa salarial en las contribuciones patronales, con un impacto fiscal limitado y focalizado. Asimismo, se propone flexibilizar los convenios colectivos sectoriales, permitiendo que las empresas pequeñas y sus trabajadores firmen acuerdos propios sin la intervención obligatoria de sindicatos de actividad.

Finalmente, el informe advierte que, aunque la formalización masiva de microempresas es deseable, las expectativas de que esta reducción de informalidad generará ingresos fiscales suficientes para cubrir déficits previsionales son exageradas. Por ello, se requiere una estrategia más amplia y coordinada que incluya el rediseño de beneficios sociales y medidas para aliviar la carga sobre las pequeñas empresas.