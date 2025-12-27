La Reina Máxima Zorreguieta de Países Bajos llegó este viernes a San Carlos de Bariloche para recibir el Año Nuevo 2026 junto a su esposo, el Rey Guillermo Alejandro, y sus hijas —las princesas Amalia, Alexia y Ariane— tras un vuelo privado desde El Calafate. La familia se trasladó directamente a la estancia Pilpilcurá, ubicada a unos 75 km del centro de la ciudad, donde se alojará durante las fiestas.

La estancia, propiedad de la familia y tradicional refugio durante las temporadas estivales, fue elegida nuevamente como lugar de descanso y celebración familiar en la Patagonia, acompañado de un importante operativo de seguridad que resguarda su estadía.

Publicidad

La presencia de Máxima y su familia en Bariloche no es un hecho aislado, sino parte de una costumbre que se repite cada año durante las fiestas, cuando suelen visitar la región para relajarse y compartir en privado momentos festivos lejos de la exposición mediática.

Este año, la monarca también habría reconectado con su madre, María del Carmen Cerruti, quien se encontraba esperándolos en la estancia, reforzando el carácter familiar de la visita.

Publicidad

Aunque mantienen un perfil bajo, la llegada de la familia real neerlandesa a Bariloche genera atención entre residentes y turistas, que suelen ver con curiosidad el paso de figuras internacionales por esta zona cordillerana de la Patagonia argentina.