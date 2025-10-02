En medio de un contexto económico complejo para el comercio de San Juan, debido a que septiembre cerró con una caída del 10% en las ventas interanuales, Comerciantes Unidos (CCU) lanzó el programa Compra Capital, que ofrece a los compradores el reintegro del valor del pasaje de colectivo o de una hora de estacionamiento en ECO. Aunque la ayuda no es elevada, el beneficio puede motivar a más clientes a concurrir al centro de la ciudad y aumentar los movimientos. Además, el lanzamiento coincide con el Día de la Madre que se celebra este mes y que históricamente es el período de mayores ventas del año, por lo que se espera una gran circulación en la Peatonal.

“Cuando un cliente supere una compra de $30.000, el comercio le reintegrará inmediatamente un pasaje de colectivo o una hora de estacionamiento ECO”, explicó Carlos Iramain, secretario de la CCU, a DIARIO HUARPE. Además, destacó que, aunque el reintegro no sea elevado, representa una ayuda concreta tanto para el comercio como para el bolsillo de los sanjuaninos.

De acuerdo con la modalidad del programa, Iraman explicó que el comerciante optará por una de dos opciones: reintegrar el valor del pasaje o de una hora de estacionamiento ECO. “Por ejemplo, si un cliente realiza una compra de $30.000, el comercio le reintegrará $300 correspondientes a la hora de estacionamiento en el microcentro, quedando un total a pagar de $29.700", dijo.

En cuanto al pasaje, el secretario dijo que se descontará el valor del colectivo urbano tradicional, que es de $810. Sin embargo, aclaró que si un cliente viene de departamentos más alejados, como Pocito, Albardón, Caucete o Ullum, el reintegro sigue siendo del mismo monto, aunque los pasajes en esas zonas sean más elevados. “Es una ayuda para incentivar las ventas y atraer clientes de todos los departamentos”.

Iramain destacó que el programa cuenta con el apoyo de la Federación Económica de San Juan, entidad que forma parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “En la Capital hay alrededor de 350 comercios, y esperamos una amplia participación. Siempre recibimos buena recepción y apoyo en todas nuestras propuestas”, agregó.

El programa Compra Capital se lanza oficialmente en la mañana de este jueves 2 de octubre en la Municipalidad de Capital y contará con la participación de funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que acompañan la iniciativa a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios. La iniciativa busca incentivar las ventas, apoyar a los comerciantes y motivar a los clientes a concurrir al centro de la ciudad, en un contexto económico que afecta tanto al comercio como a los compradores.

DATO

El precio del estacionamiento ECO varía según la zona:

Zona 1 (microcentro): $150 por la primera media hora y $5 por cada minuto adicional.

$150 por la primera media hora y $5 por cada minuto adicional. Zona 2 (fuera del microcentro): $100 por la primera media hora y $3,33 por minuto extra.

$100 por la primera media hora y $3,33 por minuto extra. Periferia de la ciudad: $80 por la primera media hora y $2,66 por minuto adicional.

En cuanto al colectivo de la RedTulum en San Juan, el pasaje tiene un valor de $810.