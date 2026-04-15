La crisis que atraviesa Central Córdoba de Santiago del Estero sumó un capítulo de alto impacto que tomó por sorpresa al fútbol argentino: la salida definitiva de su cúpula dirigencial. Este martes, la institución confirmó las renuncias de su histórico presidente, José Félix Alfano, y del vicepresidente primero, Víctor Paz Trotta.

A través de un comunicado oficial, el Ferroviario explicó que ambas salidas se deben a “motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional”. En consecuencia, la comisión directiva resolvió que el vicepresidente segundo, Hernán Zanni, asuma la presidencia de manera interina para intentar calmar las aguas.

El paso al costado de Alfano marca el fin de uno de los períodos más exitosos en la historia del club del interior. Desde su asunción en 2018, la institución alcanzó hitos impensados: el ascenso a la Liga Profesional y la histórica consagración en la Copa Argentina 2024.

Pese a los laureles recientes, el contexto actual es crítico. Tras la salida de Omar De Felippe, el equipo quedó bajo la conducción de Lucas Pusineri, quien no ha logrado enderezar el rumbo deportivo. El Ferroviario se encuentra lejos de los puestos de vanguardia en el Torneo Apertura, acumulando apenas tres victorias en 13 fechas y arrastrando tres derrotas consecutivas que terminaron por dinamitar la paciencia institucional.