Rescataron a una mujer que se fracturó una pierna en Las Tapias, Ullum

Personal policial de la Comisaría 30° intervino en un operativo de rescate en la localidad de Las Tapias, departamento de Ullum, donde una mujer sufrió una fractura en su miembro inferior izquierdo. Los hechos ocurrieron en un camino paralelo al río San Juan, donde un grupo de personas se encontraba realizando actividades recreativas.

La persona afectada fue identificada como Marcia Gisel Pérez, de 36 años, residente en Campo Afuera, Albardón. Al arribar al lugar, los efectivos policiales accedieron a pie portando una tabla rígida y equipo de trauma para la inmovilización de la lesionada.

Publicidad

El procedimiento requirió la utilización de cuerdas para realizar el izaje de la víctima desde una cresta del cerro Las Tapias. Posteriormente, se hizo presente en el lugar el Grupo GERAS, cuyo personal colaboró con el traslado de la mujer utilizando su móvil policial.

Intervinieron en el operativo el oficial subinspector Héctor Gómez, el cabo Hugo Zabaleta, el cabo Gerardo Bustos y el agente Enzo Tanten. La mujer fue evacuada del lugar para recibir atención médica especializada correspondiente a su lesión.