Un momento de tensión se vivió este sábado en el dique Ullum, cuando dos personas que navegaban en un kayak alquilado cayeron al agua luego de que la embarcación se diera vuelta producto del oleaje generado por el viento. Según informaron desde Bomberos de San Juan, ambas personas contaban con chaleco salvavidas, pero una de ellas atravesó una situación de pánico que obligó a intervenir de inmediato.

De acuerdo a información oficial, los dos ocupantes iniciaron la actividad sin inconvenientes hasta que una ráfaga provocó el vuelco del kayak. En ese instante, uno de los hombres, mayor de edad, comenzó a desesperarse y a pedir ayuda, lo que activó el procedimiento de rescate. Personal presente en la zona se lanzó al agua y, mediante maniobras de nado, logró remolcarlo hasta la orilla del espejo de agua, sumando calma y contención para evitar una mayor complicación.

Mientras tanto, el segundo ocupante pudo reincorporarse por sus propios medios al kayak y continuar con normalidad, una vez comprobado que se encontraba en buen estado. Según detallaron desde Bomberos, la situación representó “un momento de alto estado de estrés” para los afectados, aunque ninguno presentó descompensaciones ni requirió atención médica posterior.

El hecho vuelve a poner en foco la importancia de extremar precauciones durante actividades acuáticas, especialmente frente a cambios repentinos del clima que pueden generar oleajes peligrosos. Desde Bomberos resaltaron que el uso del chaleco salvavidas fue clave para evitar mayores consecuencias y reiteraron la necesidad de respetar las indicaciones de seguridad al practicar deportes náuticos en el dique.