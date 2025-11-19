Los restos de un hombre que llevaba 31 años desaparecido fueron encontrados en un glaciar de Suiza por un grupo de montañistas. El hallazgo, ocurrido el 15 de octubre en el Ober Gabelhorn, fue confirmado por la Policía Cantonal de Valais, que detalló que los huesos coincidían con un ciudadano suizo nacido en 1969 y desaparecido en 1994.

Según informaron las autoridades, los escaladores encontraron restos óseos mientras ascendían por los Alpes Peninos y notificaron de inmediato a la policía. “Tras recibir el informe, agentes de la policía cantonal de Valais fueron trasladados en helicóptero al lugar para asegurar los restos y las pertenencias personales”, indicó la fuerza en un comunicado.

Publicidad

La fiscalía abrió una investigación y ordenó el análisis de ADN, que permitió identificar a la víctima. De acuerdo con los registros, el hombre había desaparecido en noviembre de 1994 junto a otro montañista, cuyos restos habían sido localizados en 2000 en una zona cercana.

Con esta nueva identificación, la causa queda finalmente cerrada después de tres décadas. Medios internacionales, como CBS News, destacaron que el acelerado deshielo de los glaciares provocado por el calentamiento global ha permitido el hallazgo de excursionistas perdidos hace décadas, un fenómeno que se repite cada vez con mayor frecuencia en los Alpes.