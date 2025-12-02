El ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá este martes a las 10.30 una reunión en la Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para profundizar el diálogo bilateral y revisar el impacto del reciente acuerdo comercial firmado por ambos países. Según fuentes oficiales, el entendimiento ocupará un lugar central en la conversación, en línea con la estrategia de la Casa Rosada de fortalecer vínculos económicos con Washington.

Lamelas ya había destacado semanas atrás que el pacto suscripto por Donald Trump y Javier Milei constituye “un hito histórico”, al remarcar el alineamiento político y económico entre ambos gobiernos, además del compromiso de Estados Unidos de acompañar el crecimiento argentino.

En paralelo, Santilli viajó este lunes a Corrientes para reunirse con el gobernador saliente, Gustavo Valdés. Allí acordaron avanzar en una agenda común para respaldar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva que impulsa el Gobierno nacional. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de generar “condiciones de crecimiento y prosperidad” para la provincia y el resto del país.

El encuentro formó parte de la ronda de conversaciones que el ministro mantiene desde hace meses con gobernadores oficialistas y opositores, con el objetivo de sumar apoyos legislativos a los proyectos que el Ejecutivo busca tratar en las sesiones extraordinarias. Según informó el Gobierno, repasaron el paquete de reformas estructurales diseñado por la administración Milei y remarcaron la importancia de que el Congreso avance con su aprobación.

La agenda de Santilli continuará durante la semana con nuevas reuniones en la Ciudad de Buenos Aires. Se prevé que reciba al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto, entre jueves y viernes. Ambos encuentros se inscriben en la estrategia del ministro de consolidar un bloque federal de respaldo de cara a un debate parlamentario que se anticipa complejo.

Este esquema de trabajo da continuidad a la dinámica iniciada el año pasado con la firma del Consejo de Mayo, cuando una decena de gobernadores se comprometieron a acompañar reformas estructurales. Con el ingreso del Congreso a la etapa extraordinaria, Santilli busca asegurar volumen político para sostener los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo.