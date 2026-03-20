River Plate 2026: del adiós de Gallardo a la "locura" de Coudet

La salida de un ídolo de la talla de Marcelo Gallardo nunca es un proceso ordinario; es un evento sísmico que altera los cimientos de una institución y, por extensión, de todo el ecosistema del fútbol argentino. Tras un segundo ciclo que no logró emular la época dorada de Madrid, el "Muñeco" ha dado un paso al costado en este marzo de 2026, abriendo las puertas a Eduardo "Chacho" Coudet.

Este cambio de mando no solo redefine la pizarra táctica en el Estadio Monumental, sino que ha obligado a las mejores casas de apuestas Argentina a recalibrar algoritmos y cuotas ante la incertidumbre de un River que busca desesperadamente reencontrar su identidad ganadora.

¿Por qué el 2do ciclo de Gallardo no fue suficiente?

El regreso de Marcelo Gallardo en agosto de 2024 fue recibido como la llegada de un mesías. Sin embargo, el fútbol rara vez respeta la nostalgia. Tras dieciocho meses de gestión en esta segunda etapa, los números y, sobre todo, las sensaciones, dictaron sentencia. A diferencia de su primer periodo (2014-2022), donde el equipo era una máquina de ganar duelos directos y finales, este "River de Gallardo 2.0" se mostró frágil en defensa y carente de respuestas anímicas en los momentos decisivos de la temporada 2025.

La eliminación prematura en el plano continental y un arranque errático en el torneo local de 2026 fueron los detonantes finales. Gallardo, fiel a su estilo de "gestión de energías", comprendió que su mensaje ya no permeaba en el plantel de la misma forma que en el pasado.

Su salida deja un vacío emocional enorme en el hincha, pero también una estructura profesionalizada que el nuevo cuerpo técnico planea aprovechar desde el primer día. Para los analistas, el fin de la era Gallardo representa el cierre de un ciclo de liderazgo absoluto para dar paso a una gestión más pragmática y visceral.

El perfil de "Chacho" Coudet: cambio de juego

La elección de Eduardo Coudet por parte de la dirigencia no es un movimiento al azar. Se buscaba un técnico que conociera el "paladar negro" de Núñez pero que aportara una intensidad física y un carisma que sacudiera el aletargamiento del último semestre. El "Chacho" llega con una reputación de técnico ofensivo, audaz y, a veces, arriesgado hasta la temeridad, algo que contrasta con la cautela táctica que Gallardo intentó implementar en sus últimos meses.

En el aspecto táctico, el cambio es radical. Bajo la dirección de Coudet, se esperan tres pilares fundamentales que ya empezaron a verse en sus primeros entrenamientos y en su debut victorioso.

Primero, la presión tras pérdida es ahora innegociable; a diferencia del bloque medio que utilizaba Gallardo, Coudet exige una asfixia total en campo rival. Segundo, el rol de los laterales ha mutado: ya no son solo apoyos, sino que funcionan prácticamente como extremos, lo que ensancha el campo y genera constantes situaciones de dos contra uno en las bandas. Por último, la apuesta por la verticalidad sobre la posesión horizontal busca recuperar ese juego eléctrico que tanto identifica a la historia del club.

Un nuevo escenario de riesgo y valor...

La salida de Gallardo eliminó la "variable de seguridad" que mantenía las cuotas de River siempre bajas por pura jerarquía. Con la llegada de Coudet, el mercado ha ganado volatilidad, abriendo ventanas de valor para quienes identifiquen sus nuevas tendencias tácticas. El cambio más drástico se observa en el mercado de goles. La filosofía de "golpe por golpe" del Chacho suele dejar desprotegido el retroceso, elevando la probabilidad estadística de "Ambos equipos anotan" y "Más de 2.5 goles". Apostar al "Over" en el Monumental se perfila como la estrategia más sólida del semestre.

Por último, las cuotas a campeón de liga sufrieron un ajuste tras la renuncia del "Muñeco", pero han comenzado a bajar tras el debut positivo de Coudet. Quienes logren apostar antes de que el equipo encadene una racha de victorias capturarán un valor que difícilmente se repetirá en lo que resta de 2026.

¿A dónde poner el ojo en 2026?

El camino de Coudet tiene obstáculos claros. El principal es gestionar un vestuario alineado con la antigua filosofía. La transición de liderazgo es el factor que más dudas genera en los pronósticos de rendimiento grupal. Para los apostadores, hay variables críticas a vigilar:

Gestión del cansancio: el sistema del Chacho es físicamente agotador; un equipo fatigado es mucho más vulnerable que con Gallardo.

Adaptación defensiva: la línea adelantada castiga los errores individuales, afectando las cuotas de hándicap. Es clave hechar un ojo a futbolistas como Montiel y Martínez Quarta que pueden cambiar el panorama de un partido con sus jugadas.

Rotaciones: es vital seguir los informes médicos (como es el caso de Armani), ya que el modelo de Coudet no admite medias tintas sin sus piezas clave.

Factor localía: la conexión emocional de Coudet con la grada promete potenciar el peso del Monumental en las estadísticas.

El comienzo de una nueva era

La llegada de Eduardo Coudet a River Plate marca el inicio de una era de "caos controlado" y ambición renovada. Para el hincha, es una bocanada de aire fresco tras un final de ciclo desgastante; para el apostador profesional, es un nuevo escenario donde la lectura rápida de los cambios tácticos puede traducirse en grandes beneficios.

River ya no es el equipo previsible y a veces lento de los últimos meses. Hoy es un conjunto eléctrico, capaz de golear a cualquiera pero también de dejar espacios que equipos veloces pueden castigar. Entender este desequilibrio y la rapidez con la que Coudet logre asentar sus conceptos defensivos será la diferencia entre ganar o perder en las plataformas de juego online en este 2026.

La "locura" del Chacho ha llegado a Núñez, y con ella, una nueva forma de entender y apostar por el fútbol argentino.