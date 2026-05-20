El esfuerzo de muchos trabajadores se vio empañado por la inseguridad en un sector de Rawson. Durante la madrugada de este martes, una banda de ladrones ingresó a un predio en construcción para llevarse las herramientas que permiten el sustento diario de los obreros. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Agustín Gómez y General Acha, dentro de la zona de Médano de Oro.

Según informaron las autoridades, los delincuentes atacaron el Loteo Palmanova, un futuro barrio privado. Allí, los malvivientes forzaron los candados de dos contenedores metálicos que servían como depósito seguro para la maquinaria más pesada y costosa de la obra. La denuncia formal fue realizada ante la Comisaría 36ta por un hombre de apellido Archilla, quien está a cargo del proyecto.

Entre los elementos denunciados como robados se encuentran dos martillos demoledores eléctricos industriales, valuados en aproximadamente $1.400.000 cada uno; un rotomartillo eléctrico para perforaciones en mampostería, estimado en $410.000; una amoladora angular de corte y desbaste, con un valor cercano a los $68.000; una máquina de soldar inverter portátil, tasada en $132.000; una motosierra a combustión valuada en $272.000; y un grupo electrógeno portátil de alta potencia, cuyo costo ronda los $1.430.000. El total estimado de los elementos sustraídos asciende a $5.112.000.

Esta situación genera una gran complicación para el avance de las tareas, ya que se trata de materiales fundamentales para la edificación. Los investigadores policiales señalaron que los equipos sustraídos son piezas clave del trabajo cotidiano, por lo que el golpe no solo representa una pérdida financiera, sino también un freno al progreso del emprendimiento inmobiliario.