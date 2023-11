Futuros profesores de Biología y Psicología, hace unos días, participaron de la charla debate sobre el agua y la sequía en la provincia de San Juan. Una actividad que, desde octubre del año pasado, DIARIO HUARPE viene desarrollando en diferentes ámbitos sociales y educativos de la provincia, con el objetivo de generar conciencia de la cruda realidad en la que nos encontramos los sanjuaninos y el resto de los habitantes de este planeta.

“Me preocupa mucho lo que está pasando y lo que se viene”, dijo Natalia Ortuño, licenciada en Biología, profesora del instituto. “La verdad que después de la charla y saber los datos que ustedes nos brindaron, es muy preocupante, justamente por las generaciones futuras”.

Ortuño fue la profesora que inscribió al Instituto para la charla, ya que la considera una oportunidad para adquirir datos, información y, principalmente, un conocimiento general de la realidad global en la que nos encontramos los seres humanos frente al calentamiento global y sus efectos ya palpables.

“Me moviliza bastante esto, de que mi provincia esté pasando tantas cosas feas, porque no hay otra palabra para definirlo”, expresó Camila Sosa, estudiante del profesorado de Psicología. “Es, realmente un fenómeno terrible lo de la sequía y la falta de agua. Y lo que más me moviliza, creo, es desde el lado de la bronca. El hecho de que la gente que debe tomar las decisiones, que debe poner orden y decir esto no debe ser así, es quien más se deja llevar por la avaricia del ser humano y es quien permite y quien se llena su bolsillos”.

El equipo de DIARIO HUARPE llevó al Instituto Peñaloza 400 revistas, de las que más 60 se distribuyeron entre los futuros profesores presentes en la charla, y el resto quedó a disposición de la biblioteca y el establecimiento educativo para que sean repartidas entre los otros estudiantes que asisten al Instituto de Educación Superior. Y también, descargó el documental en una de las computadoras de la escuela para que este pueda proyectarse cuando los docentes y directivos lo crean conveniente.

Tras la explicación sobre los contenidos que se pueden encontrar en la revista educativa, se proyectó el documental para reforzar los conceptos, y luego, se abrió el debate entre los presentes.

“El tema de la educación, como eje central de toda sociedad, es el medio, el canal informativo que tenemos, que nos queda, donde podemos agregar esto que es de interés”, dijo Lucas Olivera. “Antes no veíamos lo que era la educación ambiental en la escuela, ahora se está viendo un poco más, porque, bueno hay muchos, muchos cambios que no se ven y que no los dicen las noticias. No hay mejor canal como la escuela que se pueda instruir un poco más sobre esto”

Con las charlas, la revista y el documental, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia y de paso, poner en discusión esta temática entre las nuevas generaciones, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

“Al trabajar para la ley de los bosques nativos, en nuestros montes sanjuaninos se ve una gran reducción de ellos y es muy preocupante”, planteó en el debate Ortuño, la profesora que también trabaja en la Secretaría de Ambiente de la provincia. “Y lo que más preocupa es el desconocimiento de la gente por el tema”.

La charla en frases

Lucas Olivera, estudiante de Biología.

“Yo tengo una hija de 9 años y me preocupa mucho lo que es el tema calentamiento global, por el futuro de ella. No sé qué nos va a dejar el monopolio gubernamental que vivimos todos los años, y cuáles son las obras que nos toca como seres humanos. No sé si seremos capaces de revertir esta realidad”.

Natalia Ortuño, bióloga, docente.

Un mensaje que puedo dar como ciudadana de este planeta tierra, es que debemos ser conscientes realmente y participar del cuidado de nuestros recursos que son lo que, justamente, nos dieron la vida y tenemos la dicha de poder usar este planeta. Creo que tenemos la posta de dejarles a las futuras generaciones lo mismo que recibimos”

Camila Sosa, estudiante de Psicología.

"Hay que accionar. O sea, no me puedo quedar en mi casa publicando posteos en Instagram, que está bueno eso de concientizar por las redes, pero, me parece, cuando me refiero a accionar, me refiero a ir a la protesta, ir a cortar la calle, ir y presentar algo, hablar de estos temas que, para algunos, resultan incómodos”.