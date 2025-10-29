El humorista Roberto Moldavsky y su hijo Eial Moldavsky disfrutan de una "gran relación". Sin embargo, esta dinámica de padre e hijo vivió un momento de alta tensión mediática cuando el comediante fue invitado al programa de streaming Faltan Varones en OLGA.

La conversación se centró en la clásica pregunta sobre las preferencias paternales. Moldavsky comenzó reflexionando sobre aquellos padres que mienten al respecto: “Pero yo no tengo, eso de, '¿a qué hijo preferís?' Y están todos como: 'Ay, no, yo tengo el mismo amor’”. Fue en ese instante que una de las panelistas le preguntó de frente: “¿Y a quién preferís?”.

Sin dudar, y "sin dejar lugar a dudas", Roberto Moldavsky comentó rápidamente frente a su hijo: “A Galia”.

En medio de las risas, el humorista explicó sus razones con una analogía que puso el foco en la vocación profesional de Eial. Roberto, quien se definió como "comerciante del Once", comparó a Eial con Tomás Kirzner, hijo de Adrián Suar. "Suar, un tipo de los medios, ¿qué hace el pibe? [Tomás Kirzner] Estudia teatro. Entiende, es por ahí, se sigue por acá. Yo, comerciante del Once, ¿qué hace el tipo? Estudia filosofía”.

Eial Moldavsky estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actualmente forma parte del programa Sería increíble junto a Naty Jota, Damián Betular y Homero Pettinato en el streaming Olga.

Mientras Eial intentaba defenderse de las burlas —e incluso intentando señalar a su compañera—, su padre redobló la apuesta y, en tono de broma, aseguró que al hablar de Galia él se "quiebra" y se desarma de la emoción.