Roberto Piazza insultó a Nancy Pazos: "Neurótica e histérica"

El diseñador Roberto Piazza volvió a colocarse en el centro de la polémica al hablar sin filtro y dirigir sus críticas directamente a Nancy Pazos, una personalidad que él conoce "desde hace 35 años".

En una entrevista concedida a Puro Show, Piazza expresó su enojo por los recientes comentarios de la periodista, aunque inicialmente intentó tomarse el asunto con humor. "Nancy dijo un montón de pelotudeces de mí, me causó mucha gracia", comentó el diseñador, para luego añadir que la periodista es una "mujer increíblemente inteligente".

No obstante, Piazza fue claro al señalar que su principal molestia no se debía a la crítica profesional, sino a que Pazos se había metido con cuestiones íntimas y personales de su vida. Tildó a la comunicadora de estar "tan histérica y media neurótica".

El diseñador especificó qué comentarios traspasaron el límite, declarando con firmeza: "Lo que no me gustó y me parece que no corresponde es que se mete con mi vida y mi niñez, que fui abusado sexualmente”. Piazza considera que Pazos traspasó un límite "delicado".

Además, Piazza comparó su situación con la de otro colega, sosteniendo que Pazos hace lo mismo que hizo con Robertito Funes, metiéndose "con la familia y con cosas puntuales porque no tiene nada para decir". Piazza agregó que él podría revelar información íntima, pero no lo hará: "Si yo contara todo lo que me contó… pero no voy a hablar de eso”.

Fiel a su estilo directo, Piazza advirtió que si Pazos elige adoptar un "personaje" provocador, debe aceptar las consecuencias de las "devoluciones que no son gratas". El diseñador sentenció: "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa".

Finalmente, el diseñador lanzó una dura crítica sobre cómo el público, especialmente el femenino, percibe a Pazos: "Si vos ves lo que escriben las mujeres te das cuenta que la mayoría de las mujeres no la quieren". Piazza considera que allí la periodista está "errando feo" y que debería limitarse en sus dichos, especialmente comparando el caso con el juicio que, según él, le hizo a Mariana Brey. Concluyó su descargo con una frase lapidaria: "Para mí sigue siendo una pobre mina, ella dice lo mismo de mí, así que seremos dos pobres".