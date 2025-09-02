Un nuevo hecho de inseguridad se registró este fin de semana en pleno Capital, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de una abuela de 79 años y le robaron más de 11.000 dólares, joyas y prendas de vestir. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en calle Ramón y Cajal, en las inmediaciones de avenida Libertador, según confirmaron fuentes policiales.

El robo sucedió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, según publicó Tiempo de San Juan. La víctima, identificada por sus iniciales M.D., había salido de su casa junto a familiares alrededor de las 20 del sábado y regresó cerca de la 1 de la mañana del domingo. Al ingresar, se encontraron con un panorama de desorden en toda la vivienda.

Los delincuentes habrían saltado el cierre perimetral para acceder al patio y, desde allí, violentaron una ventana que daba al fondo del inmueble. Una vez adentro, recorrieron las distintas habitaciones y se alzaron con el dinero y otros objetos de valor.

Según denunció la mujer, los desconocidos robaron una mochila donde guardaba USD 10.000, además de USD 1.200 que tenía en un mueble de la habitación. A ese botín se sumaron joyas, documentación personal y varias prendas de vestir. En total, el golpe representó una pérdida de unos 11.500 dólares, cifra que equivale a casi 15.000.000.

La modalidad delictiva utilizada corresponde a lo que la Policía denomina “escruche”: delincuentes que aprovechan la ausencia de los moradores para ingresar y llevarse dinero u objetos de valor.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 4ª se hicieron cargo de las actuaciones y dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las primeras medidas de investigación. Entre ellas, se ordenó revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y relevar testimonios de posibles testigos que pudieran haber visto movimientos sospechosos en el lugar.

Por el momento, no hay detenidos y la Policía continúa con las tareas para dar con los responsables del hecho.