Achem defendió el informe de Ambiente y apuntó al sector "antiminero"

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, afirmó en rueda de prensa que los controles ambientales sobre la cuenca del río Jáchal son constantes y realizados por múltiples organismos, en un esfuerzo por transmitir tranquilidad frente a las denuncias de contaminación.

“Es muy importante que se sepa que los análisis sobre toda la cuenca de los ríos se hacen permanentemente”, sostuvo, y destacó que estos estudios son efectuados por la empresa Barrick, el Ministerio de Minería, la Secretaría de Ambiente y, cuando lo deciden, los municipios. Señaló que existen sectores interesados en generar alarma y cuestionó que se intente instalar la idea de falta de control estatal: “Siempre hay gente interesada en generar miedo, en generar temor, en denostar una actividad o decir que el gobierno no controla. Las malas intenciones no las podemos controlar”. Para él, la situación ambiental en el corredor que une el dique Cuesta del Viento con la mina Veladero no presenta alteraciones visibles: “En todo el recorrido la flora y la fauna están en perfectas condiciones”.

Achem también remarcó la presencia reciente de laboratorios independientes en la zona, incluidos periodistas, como evidencia de transparencia y normalidad: “Han subido varias personas de diferentes laboratorios, inclusive un periodista del Diario Huarpe, y han visto cómo está la flora y la fauna, cómo está el río, cómo está el agua”. Frente a la sospecha de que la discusión ambiental se reactive en simultáneo con el debate legislativo sobre la Ley de Glaciares, expresó que esta situación no le sorprende: “Los sanjuaninos sabemos que hace muchos años siempre ha habido sectores antimineros que falsamente se denominan ambientalistas. Una cosa es ser ambientalista, ¿quién no es ambientalista?”. Subrayó que, en su visión, algunas organizaciones repiten estrategias destinadas a generar alarma pública, más allá del gobierno de turno. Su objetivo, insistió, es brindar garantías a la ciudadanía: “Mi mensaje principal fue darle tranquilidad a la población de San Juan de que los controles se hacen periódicamente. No se espera ver una anomalía para salir a ver de qué se trata”.

Las declaraciones del funcionario se produjeron en medio de un escenario atravesado por estudios técnicos contrapuestos sobre la calidad del agua en la cuenca del Jáchal. Por un lado, los informes oficiales de la Secretaría de Ambiente, basados en los análisis del laboratorio provincial CIPCAMI, descartan la presencia de cianuro, mercurio y nitritos, y aseguran que los parámetros registrados se mantienen dentro de los valores históricos de referencia. Por otro, la Universidad Nacional de Cuyo presentó a la Justicia un informe que afirma detectar metales en niveles muy superiores a estándares internacionales, además de la presencia de cloro y mercurio en puntos críticos. Esa diferencia de criterios sostiene la controversia pública y judicial, aunque Achem insiste en que el Estado realiza monitoreos regulares y que “los equipos técnicos trabajan bien” para garantizar la seguridad ambiental de la población.