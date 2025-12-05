En un acto cargado de emoción, la Escuela Hospitalaria de San Juan dio por finalizado el ciclo lectivo 2025 con la entrega de certificados y presentes a sus alumnos, muchos de ellos pacientes internados en el Servicio de Pediatría del hospital Rawson, así como niños que cursan internación domiciliaria.

La ceremonia, realizada en el SUM del hospital, evidenció el compromiso y la dedicación del equipo docente, que acompañó día a día a cada estudiante. Uno a uno, los niños recibieron sus certificados de finalización de curso en un ambiente afectivo que movilizó a todos los presentes.

Niños y docentes compartieron un cierre lleno de emoción y reconocimiento en la Escuela Hospitalaria.

Una madre, visiblemente emocionada, destacó el acompañamiento del personal docente: “Fueron como ángeles de la guarda que nos contuvieron en todo momento”, expresó, resaltando el valor social de la educación en contexto de salud.

Al acto asistieron funcionarios de Salud, Educación y Gobierno. La ministra de Gobierno, Laura Palma, resaltó que los docentes cumplen “una función social única” y que, gracias a ellos, los niños pueden avanzar en su aprendizaje a pesar de sus enfermedades. También estuvieron presentes Alejandro Navarta, secretario Técnico de Salud; Juan Pablo Gempel, director del hospital Rawson; Laura Sánchez, directora de Educación Especial; Laura Castro, directora de Educación Inicial; y Jorge Luis Castro, jefe del Servicio de Pediatría.

El cierre del acto estuvo marcado por aplausos y muestras de agradecimiento, reafirmando el valor de la educación como puente de esperanza para los niños que enfrentan situaciones de salud complejas.