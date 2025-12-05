¡Vuelve la alegría! 2 Minutos regresa a San Juan con una fecha única en Cuyo

La banda emblemática del punk rock argentino 2 Minutos anunció su esperado regreso a San Juan con una única presentación en la provincia del sol y el vino. Después de un tiempo sin visitar la región, el grupo llega cargado de energía para ofrecer un recital completo con todos sus éxitos en la Sala Hugo, considerada uno de los espacios más importantes de la ciudad.

La cita será el sábado 13 de diciembre a las 21:30 horas en la Sala Hugo, ubicada en Avenida España 70 sur. Se trata de la única fecha que la banda ofrecerá en toda la región de Cuyo, por lo que se espera una gran convocatoria de seguidores no solo de San Juan, sino también de provincias vecinas.

Venta de entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta en los siguientes puntos: