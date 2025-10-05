Un robo tipo escruche tuvo lugar en las últimas horas en una vivienda del barrio Las Jarillas, en el departamento Rivadavia. El hecho afectó al hogar de Daniel Adárvez, hermano del juez de Garantías Guillermo Adárvez, quien denunció la sustracción de dos bicicletas, un televisor, un equipo de audio y otros elementos de valor, según confirmaron fuentes judiciales.

El ataque ocurrió mientras los dueños se encontraban fuera de la propiedad. Al regresar, el propietario descubrió el robo y radicó la denuncia correspondiente, lo que motivó la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. A partir de la investigación, se realizaron tres allanamientos en distintos puntos de la zona, donde se logró recuperar una de las bicicletas robadas y detener a un sospechoso.

El detenido (cuya identidad no fue revelada oficialmente) permanece alojado en la Comisaría 27ma. a la espera de la audiencia judicial correspondiente. Las autoridades continúan con las tareas para dar con los demás implicados en el robo.

Según trascendió, las cámaras de seguridad de la vivienda y de los alrededores resultan clave para avanzar en la identificación de los autores. Además, la Justicia tomó testimonio a varios vecinos del barrio, quienes aportaron datos relevantes sobre movimientos sospechosos registrados la noche del robo.

Por estas horas, los investigadores trabajan en el análisis del material fílmico y no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.