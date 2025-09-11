La Comisaría 23° de Rivadavia informó este jueves un exitoso operativo que culminó con la recuperación de una computadora Notebook marca HP que había sido sustraída de una barbería en la zona, y la aprehensión del responsable del hurto. La resolución del caso se logró en pocas horas, destacando la importancia de la tecnología de seguridad y la celeridad policial.

El hecho se desencadenó tras la denuncia de la víctima, quien acudió a la dependencia policial para informar sobre el robo de su equipo. Un elemento clave para la investigación fue que el damnificado proporcionó registros fílmicos del establecimiento, los cuales resultaron fundamentales para la identificación del delincuente. Las grabaciones permitieron a los efectivos de la Comisaría 23° individualizar sin mayores dificultades al autor del robo.

Con la identidad del sospechoso en manos, el personal policial inició las averiguaciones correspondientes. Las pesquisas dieron fruto en la madrugada del mismo día de la denuncia, cuando lograron interceptar al individuo señalado. Ante la evidencia y la presencia de los agentes, el aprehendido reconoció su participación en el robo y, crucialmente, reveló el lugar donde se encontraba oculta la computadora sustraída.

Gracias a esta información, los efectivos pudieron proceder a la recuperación de la Notebook HP. El sujeto fue inmediatamente trasladado a la sede policial, donde quedó formalmente vinculado al hecho denunciado y a disposición de la justicia.