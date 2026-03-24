El fútbol sudamericano recibió una de las peores noticias en la previa del Mundial 2026: el brasileño Rodrygo sufrió una grave lesión en la rodilla y quedó automáticamente descartado para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero del Real Madrid padeció la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha durante un partido ante Getafe, una lesión que demanda una recuperación de entre seis y ocho meses, lo que hace imposible su presencia en el torneo.

La confirmación generó un fuerte impacto tanto en su club como en la selección de Brasil, donde el atacante era considerado una pieza clave en el esquema ofensivo. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear el armado del equipo de cara a la cita mundialista.

Tras conocerse el diagnóstico, el propio futbolista expresó su dolor en redes sociales y calificó el momento como uno de los más difíciles de su carrera. Además, lamentó especialmente perderse el Mundial, un objetivo central en su trayectoria profesional.

La baja de Rodrygo se suma a una lista de futbolistas que llegan con problemas físicos a la competencia, en un contexto de calendario exigente y alta carga de partidos que incrementa el riesgo de lesiones graves en la antesala del torneo.

De esta manera, Brasil pierde a una de sus figuras más desequilibrantes y el Mundial 2026 suma una ausencia de peso, que impacta directamente en el mapa de candidatos al título.