Rosalía interrumpió una entrevista en Brasil por miedo a una cucaracha voladora

Durante una entrevista en Río de Janeiro, la cantante española Rosalía fue sorprendida por una cucaracha voladora que irrumpió en el set montado al pie del Cristo Redentor, uno de los lugares más emblemáticos de Brasil.

En plena promoción de su nuevo álbum Lux, un trabajo que aborda temas espirituales y místicos, la artista se mostró visiblemente alterada y se levantó de su silla gritando tras ver al insecto. La periodista Ana Carolina Raimundi, encargada de la entrevista para TV Globo, confirmó el episodio.

Publicidad

Rosalía exclamó: “¡Waw, un bicho!”, y luego añadió con nerviosismo: “¡Dios mío! ¡Enorme! ¡No, no, no!”, dejando en claro su temor a estos animales. Tras alejarse unos momentos, pidió disculpas: “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón…”. Más calmada, regresó para continuar con la charla, pero el video del incidente se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El álbum Lux marca un nuevo ciclo en la carrera de Rosalía, alejándose del minimalismo que caracterizó su etapa anterior, Motomami, para adoptar un estilo más barroco en lo musical, con elaborados arreglos y letras en varios idiomas.

Publicidad

En ese marco, la cantante confirmó dos presentaciones en Buenos Aires, previstas para el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, como parte de su LUX TOUR y organizadas por DF Entertainment.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente en el sitio de Movistar Arena, con una preventa exclusiva para clientes Santander el 10 de diciembre de 10 a 16 horas, y venta general a partir del 11 de diciembre a las 10. Además, las tarjetas Santander ofrecerán la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés en todas las instancias de compra.